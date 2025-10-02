Tokenomika Cortex (CTXC)

Odkrijte ključne vpoglede v Cortex (CTXC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:27:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cortex (CTXC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cortex (CTXC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.19M
$ 15.19M
Skupna ponudba:
$ 299.79M
$ 299.79M
Razpoložljivi obtok:
$ 232.87M
$ 232.87M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.55M
$ 19.55M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.4
$ 1.4
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0341331368292
$ 0.0341331368292
Trenutna cena:
$ 0.06522
$ 0.06522

Informacije o Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Uradna spletna stran:
http://www.cortexlabs.ai/
Bela knjiga:
https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en
Raziskovalec blokov:
https://cerebro.cortexlabs.ai/

Tokenomika Cortex (CTXC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cortex (CTXC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CTXC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CTXC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CTXC, raziščite ceno žetona CTXC v živo!

Kako kupiti CTXC

Želite v svoj portfelj dodati Cortex (CTXC)? MEXC podpira različne načine nakupa CTXC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Cortex (CTXC)

Analiza zgodovine cen CTXC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CTXC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CTXC? Naša stran za napovedovanje cen CTXC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

