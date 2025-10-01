Odkrijte ključne vpoglede v CTC (CTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CTC (CTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

