Tokenomika Coin98 (C98)

Odkrijte ključne vpoglede v Coin98 (C98), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:25:29 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Coin98 (C98)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Coin98 (C98), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 49.21M
$ 49.21M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 49.21M
$ 49.21M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 6.4344
$ 6.4344
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306
Trenutna cena:
$ 0.04921
$ 0.04921

Informacije o Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Uradna spletna stran:
https://www.coin98.com/
Bela knjiga:
https://docs.coin98.com/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Tokenomika Coin98 (C98): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Coin98 (C98) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov C98, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov C98.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko C98, raziščite ceno žetona C98 v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti