Današnja cena kriptovalute Bitlayer v živo je 0.06031 USD. Tržna kapitalizacija BTR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bitlayer v živo je 0.06031 USD. Tržna kapitalizacija BTR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Bitlayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BTR. V zadnjih 24 urah se je BTR trgovalo med $ 0.05743 (najnižje) in $ 0.06309 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BTR premaknil -0.47% v zadnji uri in -3.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 255.34K.
Tržne informacije Bitlayer (BTR)
$ 255.34K
$ 60.31M
1,000,000,000
BITLAYER
Trenutna tržna kapitalizacija Bitlayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 255.34K. Obstoječa ponudba BTR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.31M.
Zgodovina cene Bitlayer, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.47%
-1.03%
-3.26%
-3.26%
Zgodovina cen Bitlayer (BTR) v USD
Sledite spremembam cen Bitlayer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0006273
-1.03%
30 dni
$ -0.01853
-23.51%
60 dni
$ -0.01088
-15.29%
90 dni
$ -0.00219
-3.51%
Današnja sprememba cene Bitlayer
Danes je BTR zabeležil spremembo $ -0.0006273 (-1.03%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bitlayer
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01853 (-23.51%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bitlayer
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BTR spremenil za $ -0.01088 (-15.29%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bitlayer
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00219 (-3.51%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bitlayer (BTR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bitlayer
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bitlayer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bitlayer?
Several key factors influence Bitlayer (BTR) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Bitcoin price movements, as layer-2 solutions often correlate with Bitcoin 3. Adoption rate and usage of Bitlayer's scaling solutions 4. Technical developments and protocol upgrades 5. Partnership announcements and ecosystem growth 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Regulatory news affecting Bitcoin layer-2 projects 8. Competition from other scaling solutions 9. Investor confidence in the project's roadmap 10. General economic conditions and risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bitlayer?
People want to know Bitlayer (BTR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps traders execute strategies effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Bitlayer
Napoved cene Bitlayer (BTR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitlayer (BTR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bitlayer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitlayer v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BTR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitlayer.
O Bitlayer
Bitrue Coin (BTR) is a utility token native to the Bitrue exchange platform. It is primarily used to pay for transaction fees on the platform, participate in special events, and gain access to premium features. BTR operates on a deflationary model where a portion of the tokens used for transaction fees are burned periodically to reduce the overall supply and potentially increase the value of remaining tokens. The token is built on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and other Ethereum-based tokens. As part of the Bitrue ecosystem, BTR plays a crucial role in facilitating and incentivizing user engagement on the platform.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bitlayer
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bitlayer? Nakup BTR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bitlayer. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bitlayer (BTR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bitlayer bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bitlayer
Z lastništvom kriptovalute Bitlayer se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.
Bitlayer Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Bitlayer razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitlayer
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitlayer?
Če bi kriptovaluta Bitlayer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitlayer.
Koliko je kriptovaluta Bitlayer vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bitlayer je $ 0.06031. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bitlayer še vedno dobra naložba?
Bitlayer ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BTR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bitlayer?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bitlayer v vrednosti $ 255.34K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bitlayer?
Cena kriptovalute BTR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bitlayer v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BTR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bitlayer?
Na ceno BTR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,495.08
+1.68%
ETH
3,456.96
+4.83%
SOL
161.67
+4.02%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.121
+2.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BTR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BTR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bitlayer gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bitlayer letos rasla?
Cena kriptovalute Bitlayer bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bitlayer (BTR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:39 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.