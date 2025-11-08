BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bitlayer v živo je 0.06031 USD. Tržna kapitalizacija BTR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Bitlayer Logotip

Cena Bitlayer(BTR)

Cena 1 BTR v USD v živo:

-1.03%1D
USD
Bitlayer (BTR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:39 (UTC+8)

Današnja cena Bitlayer

Današnja cena kriptovalute Bitlayer (BTR) v živo je $ 0.06031, s spremembo 1.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTR v USD je $ 0.06031 na BTR.

Kriptovaluta Bitlayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BTR. V zadnjih 24 urah se je BTR trgovalo med $ 0.05743 (najnižje) in $ 0.06309 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BTR premaknil -0.47% v zadnji uri in -3.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 255.34K.

Tržne informacije Bitlayer (BTR)

BITLAYER

Trenutna tržna kapitalizacija Bitlayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 255.34K. Obstoječa ponudba BTR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.31M.

Zgodovina cene Bitlayer, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.47%

-1.03%

-3.26%

-3.26%

Zgodovina cen Bitlayer (BTR) v USD

Sledite spremembam cen Bitlayer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0006273-1.03%
30 dni$ -0.01853-23.51%
60 dni$ -0.01088-15.29%
90 dni$ -0.00219-3.51%
Današnja sprememba cene Bitlayer

Danes je BTR zabeležil spremembo $ -0.0006273 (-1.03%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bitlayer

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01853 (-23.51%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bitlayer

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BTR spremenil za $ -0.01088 (-15.29%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bitlayer

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00219 (-3.51%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bitlayer (BTR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bitlayer.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bitlayer

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bitlayer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bitlayer?

Several key factors influence Bitlayer (BTR) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Bitcoin price movements, as layer-2 solutions often correlate with Bitcoin
3. Adoption rate and usage of Bitlayer's scaling solutions
4. Technical developments and protocol upgrades
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Trading volume and liquidity on exchanges
7. Regulatory news affecting Bitcoin layer-2 projects
8. Competition from other scaling solutions
9. Investor confidence in the project's roadmap
10. General economic conditions and risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bitlayer?

People want to know Bitlayer (BTR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps traders execute strategies effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Bitlayer

Napoved cene Bitlayer (BTR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitlayer (BTR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bitlayer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Bitlayer

Bitrue Coin (BTR) is a utility token native to the Bitrue exchange platform. It is primarily used to pay for transaction fees on the platform, participate in special events, and gain access to premium features. BTR operates on a deflationary model where a portion of the tokens used for transaction fees are burned periodically to reduce the overall supply and potentially increase the value of remaining tokens. The token is built on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and other Ethereum-based tokens. As part of the Bitrue ecosystem, BTR plays a crucial role in facilitating and incentivizing user engagement on the platform.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bitlayer

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:39 (UTC+8)

