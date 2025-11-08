Današnja cena Bitlayer

Današnja cena kriptovalute Bitlayer (BTR) v živo je $ 0.06031, s spremembo 1.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTR v USD je $ 0.06031 na BTR.

Kriptovaluta Bitlayer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BTR. V zadnjih 24 urah se je BTR trgovalo med $ 0.05743 (najnižje) in $ 0.06309 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BTR premaknil -0.47% v zadnji uri in -3.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 255.34K.

Tržne informacije Bitlayer (BTR)

Tržne informacije Bitlayer (BTR)

Tržna kapitalizacija --
Volumen (24H) $ 255.34K
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 60.31M
Zaloga v obtoku --
Skupna ponudba 1,000,000,000
Javna veriga blokov BITLAYER

Trenutna tržna kapitalizacija Bitlayer je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 255.34K. Obstoječa ponudba BTR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.31M.