Odkrijte ključne vpoglede v Bitlayer (BTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitlayer (BTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.

Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BTR, raziščite ceno žetona BTR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bitlayer (BTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BTR? Naša stran za napovedovanje cen BTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen BTR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Bitlayer (BTR)? MEXC podpira različne načine nakupa BTR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.