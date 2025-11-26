Tokenomika Bitlayer (BTR)
Tokenomika in analiza cen Bitlayer (BTR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bitlayer (BTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Bitlayer (BTR)
Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.
Tokenomika Bitlayer (BTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Bitlayer (BTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BTR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BTR, raziščite ceno žetona BTR v živo!
Zgodovina cen Bitlayer (BTR)
Analiza zgodovine cen BTR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene BTR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BTR? Naša stran za napovedovanje cen BTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
