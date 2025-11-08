Današnja cena kriptovalute Baby Shark Universe v živo je 0.22481 USD. Tržna kapitalizacija BSU je 37,768,080 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BSU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Baby Shark Universe v živo je 0.22481 USD. Tržna kapitalizacija BSU je 37,768,080 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BSU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Baby Shark Universe (BSU) v živo je $ 0.22481, s spremembo 3.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BSU v USD je $ 0.22481 na BSU.
Kriptovaluta Baby Shark Universe je trenutno na #597. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 168.00M BSU. V zadnjih 24 urah se je BSU trgovalo med $ 0.21685 (najnižje) in $ 0.2496 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.37631193723515616, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05070113905338495.
V kratkoročni uspešnosti se je BSU premaknil -0.09% v zadnji uri in +6.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 106.74K.
Tržne informacije Baby Shark Universe (BSU)
No.597
$ 37.77M
$ 106.74K
$ 191.09M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Baby Shark Universe je $ 37.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 106.74K. Obstoječa ponudba BSU je 168.00M, skupna ponudba pa znaša 850000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 191.09M.
Zgodovina cene Baby Shark Universe, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.21685
24H Nizka
$ 0.2496
24H Visoka
$ 0.21685
$ 0.2496
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
-0.09%
-3.94%
+6.81%
+6.81%
Zgodovina cen Baby Shark Universe (BSU) v USD
Sledite spremembam cen Baby Shark Universe za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.009195
-3.94%
30 dni
$ -0.00993
-4.24%
60 dni
$ +0.11821
+110.89%
90 dni
$ +0.13469
+149.45%
Današnja sprememba cene Baby Shark Universe
Danes je BSU zabeležil spremembo $ -0.009195 (-3.94%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Baby Shark Universe
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00993 (-4.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Baby Shark Universe
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BSU spremenil za $ +0.11821 (+110.89%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Baby Shark Universe
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.13469 (+149.45%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Baby Shark Universe (BSU) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Baby Shark Universe
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Baby Shark Universe, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Baby Shark Universe?
Baby Shark Universe (BSU) token prices are influenced by several key factors:
Partnership Announcements: Collaborations with entertainment companies or blockchain platforms can drive price movements.
Community Engagement: Active user base and social media presence influence demand.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance requirements impact investor confidence.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect long-term value perception.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings determine price stability and accessibility.
Seasonal Trends: Entertainment industry cycles and holiday seasons may affect demand for Baby Shark content and related tokens.
Competition: Other entertainment-focused cryptocurrencies and gaming tokens influence BSU's market position.
Like all cryptocurrencies, BSU prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental factors and market psychology.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Baby Shark Universe?
People want to know Baby Shark Universe (BSU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss potential, and staying updated on market volatility. Active traders need real-time pricing data.
Napoved cene za kriptovaluto Baby Shark Universe
Napoved cene Baby Shark Universe (BSU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BSU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Baby Shark Universe (BSU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Baby Shark Universe lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Baby Shark Universe v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BSU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Baby Shark Universe.
O Baby Shark Universe
BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Baby Shark Universe
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Baby Shark Universe? Nakup BSU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Baby Shark Universe. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Baby Shark Universe (BSU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 168.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Baby Shark Universe bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Baby Shark Universe
Z lastništvom kriptovalute Baby Shark Universe se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Baby Shark Universe (BSU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.
Baby Shark Universe Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Baby Shark Universe razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Baby Shark Universe
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Baby Shark Universe?
Če bi kriptovaluta Baby Shark Universe rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Baby Shark Universe.
Koliko je kriptovaluta Baby Shark Universe vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Baby Shark Universe je $ 0.22481. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Baby Shark Universe še vedno dobra naložba?
Baby Shark Universe ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BSU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Baby Shark Universe?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Baby Shark Universe v vrednosti $ 106.74K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Baby Shark Universe?
Cena kriptovalute BSU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Baby Shark Universe v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BSU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Baby Shark Universe?
Na ceno BSU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,280.49
+1.46%
ETH
3,450.93
+4.65%
SOL
161.13
+3.68%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1107
+1.64%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BSU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BSU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Baby Shark Universe gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Baby Shark Universe letos rasla?
Cena kriptovalute Baby Shark Universe bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Baby Shark Universe (BSU).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:50 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Baby Shark Universe (BSU)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.