Današnja cena Baby Shark Universe

Današnja cena kriptovalute Baby Shark Universe (BSU) v živo je $ 0.22481, s spremembo 3.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BSU v USD je $ 0.22481 na BSU.

Kriptovaluta Baby Shark Universe je trenutno na #597. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 168.00M BSU. V zadnjih 24 urah se je BSU trgovalo med $ 0.21685 (najnižje) in $ 0.2496 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.37631193723515616, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05070113905338495.

V kratkoročni uspešnosti se je BSU premaknil -0.09% v zadnji uri in +6.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 106.74K.

Tržne informacije Baby Shark Universe (BSU)

Uvrstitev No.597 Tržna kapitalizacija $ 37.77M$ 37.77M $ 37.77M Volumen (24H) $ 106.74K$ 106.74K $ 106.74K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 191.09M$ 191.09M $ 191.09M Zaloga v obtoku 168.00M 168.00M 168.00M Največja ponudba 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Skupna ponudba 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Hitrost kroženja 19.76% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Baby Shark Universe je $ 37.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 106.74K. Obstoječa ponudba BSU je 168.00M, skupna ponudba pa znaša 850000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 191.09M.