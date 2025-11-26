Tokenomika Baby Shark Universe (BSU)

Tržna kapitalizacija:
$ 31.39M
Skupna ponudba:
$ 850.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 168.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 158.84M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.38044
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.05070113905338495
Trenutna cena:
$ 0.18687
Informacije o Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Uradna spletna stran:
https://www.babysharkuniverse.io
Bela knjiga:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Tokenomika Baby Shark Universe (BSU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Baby Shark Universe (BSU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BSU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BSU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BSU, raziščite ceno žetona BSU v živo!

