Današnja cena Bless

Današnja cena kriptovalute Bless (BLESS) v živo je $ 0.03962, s spremembo 8.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLESS v USD je $ 0.03962 na BLESS.

Kriptovaluta Bless je trenutno na #358. mestu s tržno kapitalizacijo $ 72.97M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.84B BLESS. V zadnjih 24 urah se je BLESS trgovalo med $ 0.03582 (najnižje) in $ 0.06512 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.22206858847407998, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.014071896307243807.

V kratkoročni uspešnosti se je BLESS premaknil +1.48% v zadnji uri in -10.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 7.67M.

Tržne informacije Bless (BLESS)

Uvrstitev No.358 Tržna kapitalizacija $ 72.97M$ 72.97M $ 72.97M Volumen (24H) $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 396.20M$ 396.20M $ 396.20M Zaloga v obtoku 1.84B 1.84B 1.84B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 Hitrost kroženja 18.41% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Bless je $ 72.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 7.67M. Obstoječa ponudba BLESS je 1.84B, skupna ponudba pa znaša 9999999527.357449. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 396.20M.