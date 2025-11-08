BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Bless v živo je 0.03962 USD. Tržna kapitalizacija BLESS je 72,966,814.620442085798 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bless v živo je 0.03962 USD. Tržna kapitalizacija BLESS je 72,966,814.620442085798 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BLESS

Informacije o ceni BLESS

Kaj je BLESS

Bela knjiga BLESS

Uradna spletna stran BLESS

Tokenomika BLESS

Napoved cen BLESS

Zgodovina BLESS

BLESS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BLESS v fiat

Spot BLESS

Terminske pogodbe BLESS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Bless Logotip

Cena Bless(BLESS)

Cena 1 BLESS v USD v živo:

$0.03968
$0.03968$0.03968
-8.46%1D
USD
Bless (BLESS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:15 (UTC+8)

Današnja cena Bless

Današnja cena kriptovalute Bless (BLESS) v živo je $ 0.03962, s spremembo 8.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLESS v USD je $ 0.03962 na BLESS.

Kriptovaluta Bless je trenutno na #358. mestu s tržno kapitalizacijo $ 72.97M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.84B BLESS. V zadnjih 24 urah se je BLESS trgovalo med $ 0.03582 (najnižje) in $ 0.06512 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.22206858847407998, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.014071896307243807.

V kratkoročni uspešnosti se je BLESS premaknil +1.48% v zadnji uri in -10.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 7.67M.

Tržne informacije Bless (BLESS)

No.358

$ 72.97M
$ 72.97M$ 72.97M

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

$ 396.20M
$ 396.20M$ 396.20M

1.84B
1.84B 1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,527.357449
9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449

18.41%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Bless je $ 72.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 7.67M. Obstoječa ponudba BLESS je 1.84B, skupna ponudba pa znaša 9999999527.357449. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 396.20M.

Zgodovina cene Bless, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03582
$ 0.03582$ 0.03582
24H Nizka
$ 0.06512
$ 0.06512$ 0.06512
24H Visoka

$ 0.03582
$ 0.03582$ 0.03582

$ 0.06512
$ 0.06512$ 0.06512

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807

+1.48%

-8.45%

-10.35%

-10.35%

Zgodovina cen Bless (BLESS) v USD

Sledite spremembam cen Bless za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0036672-8.45%
30 dni$ -0.00119-2.92%
60 dni$ +0.03462+692.40%
90 dni$ +0.03462+692.40%
Današnja sprememba cene Bless

Danes je BLESS zabeležil spremembo $ -0.0036672 (-8.45%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bless

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00119 (-2.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bless

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BLESS spremenil za $ +0.03462 (+692.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bless

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03462 (+692.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bless (BLESS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bless.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bless

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bless, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bless?

Several key factors influence BLESS token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect BLESS alongside other altcoins.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and ecosystem growth drive fundamental value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Tokenomics: Burn mechanisms, emission rates, and reward structures influence long-term supply dynamics.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bless?

People want to know Bless (BLESS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Bless

Napoved cene Bless (BLESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BLESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bless (BLESS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bless lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bless v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BLESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bless.

O Bless

BLESS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily used as a utility token in various applications, serving as a medium of exchange in transactions. BLESS is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization aspects of this platform. The asset utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely accepted as energy efficient and secure. The issuance of BLESS tokens is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. The primary use case of BLESS is within the realm of decentralized finance (DeFi), where it is used for transactions, staking, and earning rewards.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bless

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bless? Nakup BLESS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bless. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bless (BLESS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.84B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bless bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Bless (BLESS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bless

Z lastništvom kriptovalute Bless se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Bless (BLESS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Bless Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bless razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Bless spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bless

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bless?
Če bi kriptovaluta Bless rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bless.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bless (BLESS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Bless

BLESS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BLESS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BLESS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Bless (BLESS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Bless v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BLESS/USDC
$0.03974
$0.03974$0.03974
-8.09%
0.00% (USDT)
BLESS/USDT
$0.03968
$0.03968$0.03968
-8.45%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5504
$2.5504$2.5504

+5,000.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004438
$0.00004438$0.00004438

+787.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002855
$0.000000002855$0.000000002855

+84.19%

Flux

Flux

FLUX

$0.23616
$0.23616$0.23616

+116.00%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BLESS v USD

Znesek

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.03962 USD