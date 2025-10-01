Tokenomika FC Barcelona FT (BAR)

Tokenomika FC Barcelona FT (BAR)

Odkrijte ključne vpoglede v FC Barcelona FT (BAR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:27:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen FC Barcelona FT (BAR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FC Barcelona FT (BAR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.64M
Skupna ponudba:
$ 39.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 15.01M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 41.63M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 6.42
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.975655635343212
Trenutna cena:
$ 1.0418
Informacije o FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

Uradna spletna stran:
https://chiliz.com
Raziskovalec blokov:
https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b

Tokenomika FC Barcelona FT (BAR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FC Barcelona FT (BAR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BAR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAR, raziščite ceno žetona BAR v živo!

Kako kupiti BAR

Želite v svoj portfelj dodati FC Barcelona FT (BAR)? MEXC podpira različne načine nakupa BAR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen FC Barcelona FT (BAR)

Analiza zgodovine cen BAR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BAR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAR? Naša stran za napovedovanje cen BAR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

