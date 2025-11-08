BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Aster v živo je 1.047 USD. Tržna kapitalizacija ASTER je 2,112,531,900 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASTER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ASTER

Informacije o ceni ASTER

Kaj je ASTER

Uradna spletna stran ASTER

Tokenomika ASTER

Napoved cen ASTER

Zgodovina ASTER

ASTER Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ASTER v fiat

Aster Logotip

Cena Aster(ASTER)

Cena 1 ASTER v USD v živo:

$1.0466
-0.18%1D
USD
Aster (ASTER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:14 (UTC+8)

Današnja cena Aster

Današnja cena kriptovalute Aster (ASTER) v živo je $ 1.047, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTER v USD je $ 1.047 na ASTER.

Kriptovaluta Aster je trenutno na #45. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.11B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.02B ASTER. V zadnjih 24 urah se je ASTER trgovalo med $ 0.9729 (najnižje) in $ 1.1674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.419058923870731, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08438718204444161.

V kratkoročni uspešnosti se je ASTER premaknil +0.13% v zadnji uri in +6.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.96M.

Tržne informacije Aster (ASTER)

No.45

$ 2.11B
$ 67.96M
$ 8.38B
2.02B
8,000,000,000
8,000,000,000
25.22%

0.06%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Aster je $ 2.11B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.96M. Obstoječa ponudba ASTER je 2.02B, skupna ponudba pa znaša 8000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.38B.

Zgodovina cene Aster, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.9729
24H Nizka
$ 1.1674
24H Visoka

$ 0.9729
$ 1.1674
$ 2.419058923870731
$ 0.08438718204444161
+0.13%

-0.18%

+6.04%

+6.04%

Zgodovina cen Aster (ASTER) v USD

Sledite spremembam cen Aster za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.001887-0.18%
30 dni$ -0.7638-42.19%
60 dni$ +0.747+249.00%
90 dni$ +0.747+249.00%
Današnja sprememba cene Aster

Danes je ASTER zabeležil spremembo $ -0.001887 (-0.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Aster

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.7638 (-42.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Aster

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASTER spremenil za $ +0.747 (+249.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Aster

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.747 (+249.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Aster (ASTER) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Aster.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Aster

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Aster, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Aster?

ASTER cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ASTER's value.

Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements to the Aster Network ecosystem affect price.

Adoption Rate: Real-world usage and integration of ASTER tokens drive demand and price appreciation.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms and DeFi projects affects market positioning.

Staking Rewards: The platform's staking mechanisms and reward structures impact token demand and circulation.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Aster?

People want to know Aster (ASTER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating profits or losses, and timing their investments effectively in this volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Aster

Napoved cene Aster (ASTER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASTER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Aster (ASTER) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Aster lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Aster v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASTER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Aster.

O Aster

ASTER is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on its dedicated blockchain network. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to improve transaction speed and reduce costs associated with traditional financial systems. The ASTER network operates using a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of ASTER tokens is predetermined and gradually issued over time. The asset is typically used for transactions within its network, but it also plays a role in network governance, allowing holders to participate in decision-making processes.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Aster

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Aster? Nakup ASTER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Aster. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Aster (ASTER).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.02B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Aster bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Aster (ASTER)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Aster

Z lastništvom kriptovalute Aster se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Aster (ASTER) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Aster razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Aster spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Aster

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Aster?
Če bi kriptovaluta Aster rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Aster.
Pomembne panožne novosti Aster (ASTER)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti Aster

ASTER USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ASTER z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ASTER USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Aster (ASTER) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Aster v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ASTER/USDC
$1.0547
$1.0547$1.0547
+0.37%
0.00% (USDT)
ASTER/USDT
$1.0466
$1.0466$1.0466
-0.20%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ASTER v USD

Znesek

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.047 USD