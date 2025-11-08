Današnja cena kriptovalute Aster v živo je 1.047 USD. Tržna kapitalizacija ASTER je 2,112,531,900 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASTER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Aster v živo je 1.047 USD. Tržna kapitalizacija ASTER je 2,112,531,900 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASTER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Aster (ASTER) v živo je $ 1.047, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTER v USD je $ 1.047 na ASTER.
Kriptovaluta Aster je trenutno na #45. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.11B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.02B ASTER. V zadnjih 24 urah se je ASTER trgovalo med $ 0.9729 (najnižje) in $ 1.1674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.419058923870731, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08438718204444161.
V kratkoročni uspešnosti se je ASTER premaknil +0.13% v zadnji uri in +6.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.96M.
Tržne informacije Aster (ASTER)
No.45
$ 2.11B
$ 67.96M
$ 8.38B
2.02B
8,000,000,000
8,000,000,000
25.22%
0.06%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Aster je $ 2.11B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.96M. Obstoječa ponudba ASTER je 2.02B, skupna ponudba pa znaša 8000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.38B.
Zgodovina cene Aster, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.9729
24H Nizka
$ 1.1674
24H Visoka
$ 0.9729
$ 1.1674
$ 2.419058923870731
$ 0.08438718204444161
+0.13%
-0.18%
+6.04%
+6.04%
Zgodovina cen Aster (ASTER) v USD
Sledite spremembam cen Aster za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.001887
-0.18%
30 dni
$ -0.7638
-42.19%
60 dni
$ +0.747
+249.00%
90 dni
$ +0.747
+249.00%
Današnja sprememba cene Aster
Danes je ASTER zabeležil spremembo $ -0.001887 (-0.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Aster
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.7638 (-42.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Aster
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASTER spremenil za $ +0.747 (+249.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Aster
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.747 (+249.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Aster (ASTER) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Aster, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Aster?
ASTER cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements to the Aster Network ecosystem affect price.
Adoption Rate: Real-world usage and integration of ASTER tokens drive demand and price appreciation.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms and DeFi projects affects market positioning.
Staking Rewards: The platform's staking mechanisms and reward structures impact token demand and circulation.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Aster?
People want to know Aster (ASTER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating profits or losses, and timing their investments effectively in this volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Aster
Napoved cene Aster (ASTER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASTER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Aster (ASTER) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Aster lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Aster v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASTER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Aster.
O Aster
ASTER is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions on its dedicated blockchain network. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, aiming to improve transaction speed and reduce costs associated with traditional financial systems. The ASTER network operates using a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of ASTER tokens is predetermined and gradually issued over time. The asset is typically used for transactions within its network, but it also plays a role in network governance, allowing holders to participate in decision-making processes.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Aster
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Aster? Nakup ASTER je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Aster. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Aster (ASTER).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.02B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Aster bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Aster
Z lastništvom kriptovalute Aster se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.
Aster Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Aster razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Aster rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Aster.
Koliko je kriptovaluta Aster vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Aster je $ 1.047. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Aster še vedno dobra naložba?
Aster ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ASTER, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Aster?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Aster v vrednosti $ 67.96M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Aster?
Cena kriptovalute ASTER se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Aster v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ASTER.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Aster?
Na ceno ASTER vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,345.98
+1.53%
ETH
3,452.34
+4.69%
SOL
161.22
+3.73%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1105
+1.62%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ASTER na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ASTER/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Aster gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Aster letos rasla?
Cena kriptovalute Aster bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Aster (ASTER).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:14 (UTC+8)
