Današnja cena Aster

Današnja cena kriptovalute Aster (ASTER) v živo je $ 1.047, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTER v USD je $ 1.047 na ASTER.

Kriptovaluta Aster je trenutno na #45. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.11B, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.02B ASTER. V zadnjih 24 urah se je ASTER trgovalo med $ 0.9729 (najnižje) in $ 1.1674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.419058923870731, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08438718204444161.

V kratkoročni uspešnosti se je ASTER premaknil +0.13% v zadnji uri in +6.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.96M.

Tržne informacije Aster (ASTER)

Uvrstitev No.45 Tržna kapitalizacija $ 2.11B$ 2.11B $ 2.11B Volumen (24H) $ 67.96M$ 67.96M $ 67.96M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.38B$ 8.38B $ 8.38B Zaloga v obtoku 2.02B 2.02B 2.02B Največja ponudba 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Skupna ponudba 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Hitrost kroženja 25.22% Tržni delež 0.06% Javna veriga blokov BSC

