Tokenomika APE and PEPE (APEPE)

Odkrijte ključne vpoglede v APE and PEPE (APEPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:20:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen APE and PEPE (APEPE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za APE and PEPE (APEPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 35.42M
$ 35.42M
Skupna ponudba:
$ 210.00T
$ 210.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 38.46T
$ 38.46T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 193.41M
$ 193.41M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00001
$ 0.00001
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000630152321878
$ 0.000000630152321878
Trenutna cena:
$ 0.000000921
$ 0.000000921

Informacije o APE and PEPE (APEPE)

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

Uradna spletna stran:
https://apepe.lol/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

Tokenomika APE and PEPE (APEPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike APE and PEPE (APEPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov APEPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov APEPE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko APEPE, raziščite ceno žetona APEPE v živo!

Kako kupiti APEPE

Želite v svoj portfelj dodati APE and PEPE (APEPE)? MEXC podpira različne načine nakupa APEPE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen APE and PEPE (APEPE)

Analiza zgodovine cen APEPE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene APEPE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal APEPE? Naša stran za napovedovanje cen APEPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.


