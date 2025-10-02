Tokenomika Alvara Protocol (ALVA)

Tokenomika Alvara Protocol (ALVA)

Odkrijte ključne vpoglede v Alvara Protocol (ALVA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:12:46 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Alvara Protocol (ALVA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Alvara Protocol (ALVA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.82M
Skupna ponudba:
$ 198.85M
Razpoložljivi obtok:
$ 78.47M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.93M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.85
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04738546373708529
Trenutna cena:
$ 0.09965
Informacije o Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Uradna spletna stran:
https://alvara.xyz/
Bela knjiga:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Tokenomika Alvara Protocol (ALVA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Alvara Protocol (ALVA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ALVA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ALVA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ALVA, raziščite ceno žetona ALVA v živo!

Kako kupiti ALVA

Želite v svoj portfelj dodati Alvara Protocol (ALVA)? MEXC podpira različne načine nakupa ALVA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Alvara Protocol (ALVA)

Analiza zgodovine cen ALVA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ALVA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ALVA? Naša stran za napovedovanje cen ALVA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti