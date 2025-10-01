Tokenomika AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Odkrijte ključne vpoglede v AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:17:58 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 40.83M
Skupna ponudba:
$ 40.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 18.72M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 87.24M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 17.0631
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.5916579141562345
Trenutna cena:
$ 2.181
Informacije o AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Uradna spletna stran:
https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine
Bela knjiga:
https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76

Tokenomika AlpineF1TeamFanToken (ALPINE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ALPINE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ALPINE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ALPINE, raziščite ceno žetona ALPINE v živo!

