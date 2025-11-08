BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Apple xStock v živo je 270.04 USD. Tržna kapitalizacija AAPLX je 1,620,208.0547594728 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AAPLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Apple xStock Logotip

Cena Apple xStock(AAPLX)

Cena 1 AAPLX v USD v živo:

$270.04
-0.66%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:31 (UTC+8)

Današnja cena Apple xStock

Današnja cena kriptovalute Apple xStock (AAPLX) v živo je $ 270.04, s spremembo 0.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AAPLX v USD je $ 270.04 na AAPLX.

Kriptovaluta Apple xStock je trenutno na #1899. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.62M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.00K AAPLX. V zadnjih 24 urah se je AAPLX trgovalo med $ 267.61 (najnižje) in $ 272.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 218.05582778461107, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 204.46269321696604.

V kratkoročni uspešnosti se je AAPLX premaknil -0.13% v zadnji uri in -0.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.14K.

Tržne informacije Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.62M
$ 60.14K
$ 2.43M
6.00K
8,999.85946485
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Apple xStock je $ 1.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.14K. Obstoječa ponudba AAPLX je 6.00K, skupna ponudba pa znaša 8999.85946485. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.43M.

Zgodovina cene Apple xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 267.61
24H Nizka
$ 272.8
24H Visoka

$ 267.61
$ 272.8
$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
-0.13%

-0.66%

-0.34%

-0.34%

Zgodovina cen Apple xStock (AAPLX) v USD

Sledite spremembam cen Apple xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -1.7941-0.66%
30 dni$ +12.43+4.82%
60 dni$ +32.81+13.83%
90 dni$ +41.16+17.98%
Današnja sprememba cene Apple xStock

Danes je AAPLX zabeležil spremembo $ -1.7941 (-0.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Apple xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +12.43 (+4.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Apple xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AAPLX spremenil za $ +32.81 (+13.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Apple xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +41.16 (+17.98%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Apple xStock (AAPLX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Apple xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Apple xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Apple xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Apple xStock?

Several key factors influence Apple stock (AAPL) prices:

1. Product launches and innovation - New iPhone, iPad, Mac releases drive investor sentiment
2. Quarterly earnings - Revenue, profit margins, and guidance affect valuations
3. iPhone sales volume - Core revenue driver representing majority of profits
4. Market competition - Android devices, tech rivals impact market share
5. Supply chain issues - Component shortages, manufacturing disruptions
6. Economic conditions - Interest rates, inflation, consumer spending power
7. Regulatory changes - Antitrust concerns, App Store policies
8. Services growth - App Store, iCloud, Apple Pay revenue expansion
9. China market performance - Major revenue source and manufacturing hub
10. Technical analysis - Trading patterns, support/resistance levels

These factors combine to create price volatility and long-term trends in Apple's stock performance.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Apple xStock?

People want to know AAPLX price today for several reasons: making informed trading decisions, portfolio management, timing buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess market sentiment, volatility, and potential profit opportunities in this cryptocurrency token.

Napoved cene za kriptovaluto Apple xStock

Napoved cene Apple xStock (AAPLX) za leto 2030 (čez pet let)
Napoved cen Apple xStock (AAPLX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Apple xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Apple xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AAPLX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Apple xStock.

O Apple xStock

AAPLX is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and decentralization. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. AAPLX's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process called minting. The asset is typically used for transactions within its native ecosystem, but it can also be used for other purposes such as smart contracts and decentralized applications. Its design aims to offer a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Apple xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Apple xStock? Nakup AAPLX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Apple xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Apple xStock (AAPLX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 6.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Apple xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Apple xStock (AAPLX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Apple xStock

Z lastništvom kriptovalute Apple xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Apple xStock (AAPLX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Apple xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Apple xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Apple xStock?
Če bi kriptovaluta Apple xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Apple xStock.
Pomembne panožne novosti Apple xStock (AAPLX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

