Današnja cena Apple xStock

Današnja cena kriptovalute Apple xStock (AAPLX) v živo je $ 270.04, s spremembo 0.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AAPLX v USD je $ 270.04 na AAPLX.

Kriptovaluta Apple xStock je trenutno na #1899. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.62M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.00K AAPLX. V zadnjih 24 urah se je AAPLX trgovalo med $ 267.61 (najnižje) in $ 272.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 218.05582778461107, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 204.46269321696604.

V kratkoročni uspešnosti se je AAPLX premaknil -0.13% v zadnji uri in -0.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.14K.

Tržne informacije Apple xStock (AAPLX)

Uvrstitev No.1899 Tržna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volumen (24H) $ 60.14K$ 60.14K $ 60.14K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Zaloga v obtoku 6.00K 6.00K 6.00K Skupna ponudba 8,999.85946485 8,999.85946485 8,999.85946485 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Apple xStock je $ 1.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.14K. Obstoječa ponudba AAPLX je 6.00K, skupna ponudba pa znaša 8999.85946485. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.43M.