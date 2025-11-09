Na podlagi vaše napovedi bi lahko Apple xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 269.99.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Apple xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 283.4895.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AAPLX za leto 2027 $ 297.6639 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AAPLX za leto 2028 $ 312.5471 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AAPLX v letu 2029 $ 328.1745 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AAPLX v letu 2030 $ 344.5832 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Apple xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 561.2898.

Leta 2050 bi se cena Apple xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 914.2819.