Tokenomika Apple xStock (AAPLX)

Odkrijte ključne vpoglede v Apple xStock (AAPLX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:31:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Apple xStock (AAPLX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Apple xStock (AAPLX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.66M
Skupna ponudba:
$ 9.00K
Razpoložljivi obtok:
$ 6.00K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 285.91
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 204.46269321696604
Trenutna cena:
$ 277.46
Informacije o Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://assets.backed.fi/products/apple-xstock
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp

Tokenomika Apple xStock (AAPLX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Apple xStock (AAPLX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AAPLX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AAPLX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AAPLX, raziščite ceno žetona AAPLX v živo!

Kako kupiti AAPLX

Želite v svoj portfelj dodati Apple xStock (AAPLX)?

Zgodovina cen Apple xStock (AAPLX)

Analiza zgodovine cen AAPLX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AAPLX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AAPLX? Naša stran za napovedovanje cen AAPLX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

