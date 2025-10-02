Tokenomika 4th Pillar FOUR (FOUR)

Odkrijte ključne vpoglede v 4th Pillar FOUR (FOUR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:36:46 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen 4th Pillar FOUR (FOUR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 4th Pillar FOUR (FOUR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 32.87K
$ 32.87K
Skupna ponudba:
$ 400.00M
$ 400.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 205.53M
$ 205.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 63.97K
$ 63.97K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.07579
$ 0.07579
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000675
$ 0.00000675
Trenutna cena:
$ 0.00015993
$ 0.00015993

Informacije o 4th Pillar FOUR (FOUR)

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

Uradna spletna stran:
https://the4thpillar.io/

Tokenomika 4th Pillar FOUR (FOUR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 4th Pillar FOUR (FOUR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FOUR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FOUR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FOUR, raziščite ceno žetona FOUR v živo!

Napoved cene FOUR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FOUR? Naša stran za napovedovanje cen FOUR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

