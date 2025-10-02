Tokenomika 2077 CODE (2077)
Tokenomika in analiza cen 2077 CODE (2077)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 2077 CODE (2077), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o 2077 CODE (2077)
2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding.
Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.
Tokenomika 2077 CODE (2077): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike 2077 CODE (2077) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov 2077, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 2077.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko 2077, raziščite ceno žetona 2077 v živo!
Napoved cene 2077
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 2077? Naša stran za napovedovanje cen 2077 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti