Na podlagi vaše napovedi bi lahko BNBird zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.259.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko BNBird zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.27195.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BIRD za leto 2027 $ 0.285547 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BIRD za leto 2028 $ 0.299824 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BIRD v letu 2029 $ 0.314816 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BIRD v letu 2030 $ 0.330556 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena BNBird lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.538442.

Leta 2050 bi se cena BNBird lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.877065.