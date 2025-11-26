PHT Stablecoin (PHT) tokenomika

PHT Stablecoin (PHT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PHT Stablecoin (PHT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:18:24 (UTC+8)
USD

PHT Stablecoin (PHT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PHT Stablecoin (PHT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 287.85M
$ 287.85M$ 287.85M
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M
Historické maximum:
$ 0.02246
$ 0.02246$ 0.02246
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694

PHT Stablecoin (PHT) informácie

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

Oficiálna webová stránka:
www.apacx.io
Biela kniha:
https://docs.apacx.io/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

PHT Stablecoin (PHT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PHT Stablecoin (PHT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PHT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PHT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PHT tokenomiku, preskúmajte cenu PHT tokenu naživo!

Ako kúpiť PHT

Máte záujem pridať PHT Stablecoin (PHT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PHT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PHT Stablecoin (PHT) história cien

Analýza histórie cien PHT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PHT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PHT asi smeruje? Naša PHT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

