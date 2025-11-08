Aktuálna dnešná cena PHT Stablecoin je 0.017USD. Trhová kapitalizácia PHT je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PHT Stablecoin je 0.017USD. Trhová kapitalizácia PHT je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PHT Stablecoin (PHT) je $ 0.017, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHT na USD konverzný kurz je $ 0.017 za PHT.
PHT Stablecoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PHT. Počas posledných 24 hodín sa PHTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01688 (low) do $ 0.01712 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa PHT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +0.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.00K.
PHT Stablecoin (PHT) informácie o trhu
--
----
$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K
$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M
--
----
287,850,000
287,850,000 287,850,000
MATIC
Aktuálna trhová kapitalizácia PHT Stablecoin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.00K. Počet coinov v obehu PHT je --, pričom celková zásoba je 287850000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.89M.
História cien PHT Stablecoin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
24 hod Low
$ 0.01712
$ 0.01712$ 0.01712
24 hod High
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
$ 0.01712
$ 0.01712$ 0.01712
--
----
--
----
0.00%
0.00%
+0.23%
+0.23%
PHT Stablecoin (PHT) história cien USD
Sledujte zmeny cien PHT Stablecoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.00017
-1.00%
60 dní
$ -0.00089
-4.98%
90 dní
$ -0.00038
-2.19%
PHT Stablecoin dnešná zmena ceny
Dnes PHT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PHT Stablecoin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00017 (-1.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PHT Stablecoin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHT zmenu o $ -0.00089 (-4.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PHT Stablecoin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00038 (-2.19%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PHT Stablecoin (PHT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PHT Stablecoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PHT Stablecoin?
Several key factors influence PHT Stablecoin prices:
1. Peg Mechanism: As a stablecoin, PHT aims to maintain price stability through collateralization or algorithmic mechanisms that keep it pegged to a reference asset (typically USD).
2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect short-term price fluctuations around the peg.
3. Collateral Health: The quality and quantity of underlying assets backing PHT directly impact investor confidence and price stability.
4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins and cryptocurrency regulations influence market sentiment and adoption.
5. Platform Performance: The underlying blockchain's security, transaction speed, and fees affect PHT's utility and demand.
7. Redemption Mechanisms: The efficiency of mint/burn processes and arbitrage opportunities help maintain the peg.
8. Competition: Other stablecoins' performance and market share influence PHT's positioning.
Despite being designed for stability, PHT may experience minor price deviations due to these factors, though mechanisms should theoretically restore the peg over time.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PHT Stablecoin?
People want to know PHT Stablecoin price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and risk management. Real-time pricing helps traders identify arbitrage chances and market volatility. Investors monitor prices to assess performance and make buy/sell decisions.
Cenové predikcie pre PHT Stablecoin
Cenová predikcia PHT Stablecoin (PHT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PHT Stablecoin (PHT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PHT Stablecoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PHT Stablecoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PHT Stablecoin Cenové predikcie.
O PHT Stablecoin
Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.
Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.
Ako nakupovať a investovať PHT Stablecoin
Ste pripravení začať s PHT Stablecoin? Nákup PHT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PHT Stablecoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PHT Stablecoin (PHT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PHT Stablecoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PHT Stablecoin
Vlastníctvo PHT Stablecoin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup PHT Stablecoin (PHT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je PHT Stablecoin (PHT)
PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.
PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.
PHT Stablecoin Zdroj
Pre hlbšie pochopenie PHT Stablecoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PHT Stablecoin
Akú hodnotu bude mať 1 PHT Stablecoin v roku 2030?
Ak by hodnota PHT Stablecoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PHT Stablecoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPHT Stablecoin?
Dnešná cena PHT Stablecoin je $ 0.017. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PHT Stablecoin stále dobrou investíciou?
PHT Stablecoin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PHT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PHT Stablecoin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PHT Stablecoin v hodnote $ 5.00K.
Aká je aktuálna cena PHT Stablecoin?
Živá cena PHT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PHT Stablecoin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PHT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PHT Stablecoin?
Cenu PHT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,256.93
+2.43%
ETH
3,441.64
+4.37%
SOL
164.05
+5.55%
COAI
1.2185
+11.51%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PHT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PHT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PHT Stablecoin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PHT Stablecoin v tomto roku?
Cena PHT Stablecoin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PHT Stablecoin (PHT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:15 (UTC+8)
PHT Stablecoin (PHT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.