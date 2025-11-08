BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PHT Stablecoin je 0.017USD. Trhová kapitalizácia PHT je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PHT Stablecoin Logo

PHT Stablecoin kurz (PHT)

1 PHT na USD aktuálnu cenu:

$0.017
PHT Stablecoin (PHT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:15 (UTC+8)

Dnešná cena PHT Stablecoin

Aktuálna dnešná cena PHT Stablecoin (PHT) je $ 0.017, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHT na USD konverzný kurz je $ 0.017 za PHT.

PHT Stablecoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PHT. Počas posledných 24 hodín sa PHTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01688 (low) do $ 0.01712 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PHT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +0.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.00K.

PHT Stablecoin (PHT) informácie o trhu

$ 5.00K
$ 5.00K

$ 4.89M
$ 4.89M

287,850,000
287,850,000

MATIC

Aktuálna trhová kapitalizácia PHT Stablecoin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.00K. Počet coinov v obehu PHT je --, pričom celková zásoba je 287850000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.89M.

História cien PHT Stablecoin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01688
$ 0.01688
24 hod Low
$ 0.01712
$ 0.01712
24 hod High

$ 0.01688
$ 0.01688

$ 0.01712
$ 0.01712

0.00%

0.00%

+0.23%

+0.23%

PHT Stablecoin (PHT) história cien USD

Sledujte zmeny cien PHT Stablecoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00017-1.00%
60 dní$ -0.00089-4.98%
90 dní$ -0.00038-2.19%
PHT Stablecoin dnešná zmena ceny

Dnes PHT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PHT Stablecoin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00017 (-1.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PHT Stablecoin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHT zmenu o $ -0.00089 (-4.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PHT Stablecoin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00038 (-2.19%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PHT Stablecoin (PHT)?

Pozrite si PHT Stablecoinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PHT Stablecoin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PHT Stablecoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PHT Stablecoin?

Several key factors influence PHT Stablecoin prices:

1. Peg Mechanism: As a stablecoin, PHT aims to maintain price stability through collateralization or algorithmic mechanisms that keep it pegged to a reference asset (typically USD).

2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect short-term price fluctuations around the peg.

3. Collateral Health: The quality and quantity of underlying assets backing PHT directly impact investor confidence and price stability.

4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins and cryptocurrency regulations influence market sentiment and adoption.

5. Platform Performance: The underlying blockchain's security, transaction speed, and fees affect PHT's utility and demand.

6. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market conditions and investor risk appetite impact stablecoin flows.

7. Redemption Mechanisms: The efficiency of mint/burn processes and arbitrage opportunities help maintain the peg.

8. Competition: Other stablecoins' performance and market share influence PHT's positioning.

Despite being designed for stability, PHT may experience minor price deviations due to these factors, though mechanisms should theoretically restore the peg over time.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PHT Stablecoin?

People want to know PHT Stablecoin price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and risk management. Real-time pricing helps traders identify arbitrage chances and market volatility. Investors monitor prices to assess performance and make buy/sell decisions.

Cenové predikcie pre PHT Stablecoin

Cenová predikcia PHT Stablecoin (PHT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PHT Stablecoin (PHT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PHT Stablecoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PHT Stablecoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PHT Stablecoin Cenové predikcie.

O PHT Stablecoin

Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.

Ako nakupovať a investovať PHT Stablecoin

Ste pripravení začať s PHT Stablecoin? Nákup PHT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PHT Stablecoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PHT Stablecoin (PHT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PHT Stablecoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PHT Stablecoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PHT Stablecoin webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 PHT Stablecoin v roku 2030?
Ak by hodnota PHT Stablecoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PHT Stablecoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:15 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

