TOWNS (TOWNS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TOWNS (TOWNS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:52:17 (UTC+8)
USD

TOWNS (TOWNS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TOWNS (TOWNS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.87M
Celková ponuka:
$ 10.31B
Počet coinov v obehu:
$ 2.28B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 127.10M
Historické maximum:
$ 0.0847
Historické minimum:
$ 0.00247547300739468
Aktuálna cena:
$ 0.008292
TOWNS (TOWNS) informácie

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

Oficiálna webová stránka:
https://www.towns.com/
Biela kniha:
https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x000000Fa00b200406de700041CFc6b19BbFB4d13

TOWNS (TOWNS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TOWNS (TOWNS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TOWNS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TOWNS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TOWNS tokenomiku, preskúmajte cenu TOWNS tokenu naživo!

TOWNS (TOWNS) história cien

Analýza histórie cien TOWNS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TOWNS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TOWNS asi smeruje? Naša TOWNS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

