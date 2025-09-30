Origin (OGN) tokenomika

Origin (OGN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Origin (OGN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:10:31 (UTC+8)
USD

Origin (OGN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Origin (OGN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 37.08M
$ 37.08M
Celková ponuka:
$ 1.41B
$ 1.41B
Počet coinov v obehu:
$ 654.71M
$ 654.71M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 79.83M
$ 79.83M
Historické maximum:
$ 5.2226
$ 5.2226
Historické minimum:
$ 0.04283790500370745
$ 0.04283790500370745
Aktuálna cena:
$ 0.05663
$ 0.05663

Origin (OGN) informácie

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Oficiálna webová stránka:
https://www.originprotocol.com
Biela kniha:
https://www.originprotocol.com/litepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26

Origin (OGN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Origin (OGN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OGN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OGN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OGN tokenomiku, preskúmajte cenu OGN tokenu naživo!

Origin (OGN) história cien

Analýza histórie cien OGN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OGN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OGN asi smeruje? Naša OGN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov