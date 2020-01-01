Handy (HANDY) tokenomika

Handy (HANDY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Handy (HANDY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Handy (HANDY) informácie

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Oficiálna webová stránka:
https://handypick.io/
Biela kniha:
https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c

Handy (HANDY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Handy (HANDY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.15M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 945.97M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 12.21M
Historické maximum:
$ 0.13265
Historické minimum:
$ 0.000179943687838329
Aktuálna cena:
$ 0.0012206
Handy (HANDY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Handy (HANDY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HANDY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HANDY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HANDY tokenomiku, preskúmajte cenu HANDY tokenu naživo!

Ako kúpiť HANDY

Máte záujem pridať Handy (HANDY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HANDY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Handy (HANDY) história cien

Analýza histórie cien HANDY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HANDY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HANDY asi smeruje? Naša HANDY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.