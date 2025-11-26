StablR Euro (EURR) tokenomika
StablR Euro (EURR) informácie
StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR Euro (EURR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky StablR Euro (EURR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EURR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EURR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili EURR tokenomiku, preskúmajte cenu EURR tokenu naživo!
StablR Euro (EURR) história cien
Analýza histórie cien EURR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
EURR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam EURR asi smeruje? Naša EURR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
