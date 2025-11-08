BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena StablR Euro je 1.135USD. Trhová kapitalizácia EURR je 13,487,820.11325USD. Sledujte aktualizácie cien EURR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

StablR Euro Logo

StablR Euro kurz (EURR)

1 EURR na USD aktuálnu cenu:

$1.135
$1.135
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:02 (UTC+8)

Dnešná cena StablR Euro

Aktuálna dnešná cena StablR Euro (EURR) je $ 1.135, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny EURR na USD konverzný kurz je $ 1.135 za EURR.

StablR Euro sa v súčasnosti radí na #964 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.49M, pričom počet coinov v obehu je 11.88M EURR. Počas posledných 24 hodín sa EURRobchodovalo v rozmedzí od $ 1.13 (low) do $ 1.158 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.4634306829935808, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.0191650915551662.

V krátkodobom vývoji sa EURR zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +0.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 26.19K.

StablR Euro (EURR) informácie o trhu

No.964

$ 13.49M
$ 13.49M

$ 26.19K
$ 26.19K

$ 13.49M
$ 13.49M

11.88M
11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia StablR Euro je $ 13.49M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 26.19K. Počet coinov v obehu EURR je 11.88M, pričom celková zásoba je 11883541.95. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.49M.

História cien StablR Euro v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.13
$ 1.13
24 hod Low
$ 1.158
$ 1.158
24 hod High

$ 1.13
$ 1.13

$ 1.158
$ 1.158

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+0.62%

+0.62%

StablR Euro (EURR) história cien USD

Sledujte zmeny cien StablR Euro za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.023-1.99%
60 dní$ -0.029-2.50%
90 dní$ -0.02-1.74%
StablR Euro dnešná zmena ceny

Dnes EURR zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

StablR Euro zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.023 (-1.99%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

StablR Euro zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EURR zmenu o $ -0.029 (-2.50%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

StablR Euro zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02 (-1.74%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby StablR Euro (EURR)?

Pozrite si StablR Eurostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre StablR Euro

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby StablR Euro, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny StablR Euro?

StablR Euro (EURR) prices are influenced by several key factors:

1. Euro exchange rate fluctuations against major currencies like USD
2. European Central Bank monetary policy and interest rate decisions
3. Eurozone economic indicators including inflation, GDP growth, and employment data
4. Market demand and supply for EURR tokens
5. Regulatory developments affecting stablecoins in Europe
6. Overall cryptocurrency market sentiment and volatility
7. Technical stability and trust in the StablR protocol
8. Competition from other Euro-pegged stablecoins
9. Liquidity levels on exchanges where EURR trades

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu StablR Euro?

People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: portfolio tracking and valuation, trading decisions and market timing, risk management and exposure assessment, compliance with tax reporting requirements, and general market awareness. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps users ensure proper stability, plan transactions, and make informed investment choices in the rapidly evolving cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre StablR Euro

Cenová predikcia StablR Euro (EURR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EURR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia StablR Euro (EURR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena StablR Euro mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne StablR Euro v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EURR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na StablR Euro Cenové predikcie.

O StablR Euro

EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.

Ako nakupovať a investovať StablR Euro

Ste pripravení začať s StablR Euro? Nákup EURR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom StablR Euro. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu StablR Euro (EURR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 11.88M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a StablR Euro sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť StablR Euro (EURR)

Čo môžete urobiť s StablR Euro

Vlastníctvo StablR Euro vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup StablR Euro (EURR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro Zdroj

Pre hlbšie pochopenie StablR Euro zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna StablR Euro webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o StablR Euro

Akú hodnotu bude mať 1 StablR Euro v roku 2030?
Ak by hodnota StablR Euro rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:02 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
$1.135
