Aktuálna dnešná cena StablR Euro je 1.135USD. Trhová kapitalizácia EURR je 13,487,820.11325USD. Sledujte aktualizácie cien EURR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena StablR Euro je 1.135USD. Trhová kapitalizácia EURR je 13,487,820.11325USD. Sledujte aktualizácie cien EURR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
StablR Euro sa v súčasnosti radí na #964 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.49M, pričom počet coinov v obehu je 11.88M EURR. Počas posledných 24 hodín sa EURRobchodovalo v rozmedzí od $ 1.13 (low) do $ 1.158 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.4634306829935808, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.0191650915551662.
V krátkodobom vývoji sa EURR zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +0.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 26.19K.
StablR Euro (EURR) informácie o trhu
No.964
$ 13.49M
$ 26.19K
$ 13.49M
11.88M
11,883,541.95
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia StablR Euro je $ 13.49M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 26.19K. Počet coinov v obehu EURR je 11.88M, pričom celková zásoba je 11883541.95. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.49M.
História cien StablR Euro v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.13
24 hod Low
$ 1.158
24 hod High
$ 1.13
$ 1.158
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
0.00%
0.00%
+0.62%
+0.62%
StablR Euro (EURR) história cien USD
Sledujte zmeny cien StablR Euro za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.023
-1.99%
60 dní
$ -0.029
-2.50%
90 dní
$ -0.02
-1.74%
StablR Euro dnešná zmena ceny
Dnes EURR zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
StablR Euro zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.023 (-1.99%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
StablR Euro zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal EURR zmenu o $ -0.029 (-2.50%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
StablR Euro zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02 (-1.74%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby StablR Euro (EURR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby StablR Euro, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny StablR Euro?
StablR Euro (EURR) prices are influenced by several key factors:
1. Euro exchange rate fluctuations against major currencies like USD 2. European Central Bank monetary policy and interest rate decisions 3. Eurozone economic indicators including inflation, GDP growth, and employment data 4. Market demand and supply for EURR tokens 5. Regulatory developments affecting stablecoins in Europe 6. Overall cryptocurrency market sentiment and volatility 7. Technical stability and trust in the StablR protocol 8. Competition from other Euro-pegged stablecoins 9. Liquidity levels on exchanges where EURR trades
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu StablR Euro?
People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: portfolio tracking and valuation, trading decisions and market timing, risk management and exposure assessment, compliance with tax reporting requirements, and general market awareness. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps users ensure proper stability, plan transactions, and make informed investment choices in the rapidly evolving cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre StablR Euro
Cenová predikcia StablR Euro (EURR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EURR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia StablR Euro (EURR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena StablR Euro mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne StablR Euro v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku EURR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na StablR Euro Cenové predikcie.
O StablR Euro
EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.
Čo je StablR Euro (EURR)
StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR Euro Zdroj
Pre hlbšie pochopenie StablR Euro zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota StablR Euro rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do StablR Euro podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíStablR Euro?
Dnešná cena StablR Euro je $ 1.135. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je StablR Euro stále dobrou investíciou?
StablR Euro zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do EURR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s StablR Euro?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo StablR Euro v hodnote $ 26.19K.
Aká je aktuálna cena StablR Euro?
Živá cena EURR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu StablR Euro vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena EURR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu StablR Euro?
Cenu EURR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,995.24
+2.17%
ETH
3,439.14
+4.29%
SOL
163.77
+5.37%
COAI
1.2213
+11.76%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena StablR Euro v tomto roku?
Cena StablR Euro by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu StablR Euro (EURR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:37:02 (UTC+8)
StablR Euro (EURR) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
