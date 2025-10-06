EONIC මිල (EONIC)
+1.18%
-1.19%
-6.24%
-6.24%
EONIC (EONIC) තත්ය කාලීන මිල $0.00025707. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00025291 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00026756 ක උපරිම අගයක් අතර EONIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EONICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00042902 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00009587 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EONIC පසුගිය පැය තුල, +1.18% කින්, පැය 24 තුල, -1.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
EONIC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 247.48K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 963.15M සමඟින් EONIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 963149182.007996 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 247.48K කි.
අද දිනය තුළ, EONICහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, EONICහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000462285 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, EONICහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0003737771 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, EONICහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00012879961212729402 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.19%
|දින 30 යි
|$ -0.0000462285
|-17.98%
|දින 60 යි
|$ +0.0003737771
|+145.40%
|දින 90 යි
|$ +0.00012879961212729402
|+100.41%
UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.
MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්රමුඛතම ක්රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!
EONICEONIC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EONIC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
