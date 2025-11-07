හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී YALA සඳහා අද මිල 0.05697 USD කි. YALA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YALA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී YALA සඳහා අද මිල 0.05697 USD කි. YALA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YALA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YALA ගැන වැඩි විස්තර

YALA මිල තොරතුරු

YALA යනු කුමක්ද

YALA ධවල පත්‍රිකාව

YALA නිල වෙබ් අඩවිය

YALA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YALA මිල පුරෝකථනය

YALA ඉතිහාසය

YALA මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

YALA-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

YALA තත්කාල ගනුදෙනු

YALA USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

YALA ලාංඡනය

YALA මිල(YALA)

1 YALA සිට USD සජීවී මිල:

$0.05697
$0.05697$0.05697
+10.17%1D
USD
YALA (YALA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:38:12 (UTC+8)

YALA (YALA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.04898
$ 0.04898$ 0.04898
පැය 24 පහළ
$ 0.06287
$ 0.06287$ 0.06287
24H ඉහළ

$ 0.04898
$ 0.04898$ 0.04898

$ 0.06287
$ 0.06287$ 0.06287

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.06011208317020386
$ 0.06011208317020386$ 0.06011208317020386

-0.42%

+10.17%

-46.40%

-46.40%

YALA (YALA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.05697. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.04898 ක අවම අගයක් සහ $ 0.06287 ක උපරිම අගයක් අතර YALA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YALAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.45623373838083625 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.06011208317020386 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YALA පසුගිය පැය තුල, -0.42% කින්, පැය 24 තුල, +10.17% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -46.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

YALA (YALA) වෙළඳපල තොරතුරු

No.954

$ 14.42M
$ 14.42M$ 14.42M

$ 141.09K
$ 141.09K$ 141.09K

$ 56.97M
$ 56.97M$ 56.97M

253.20M
253.20M 253.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

990,881,251.888477
990,881,251.888477 990,881,251.888477

25.31%

BSC

YALA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 14.42M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 141.09K වේ. මුළු සැපයුම 253.20M සමඟින් YALA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 990881251.888477 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 56.97M කි.

YALA (YALA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා YALAහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.005259+10.17%
දින 30 යි$ -0.04527-44.28%
දින 60 යි$ -0.07599-57.16%
දින 90 යි$ -0.36397-86.47%
YALA අද මිල වෙනස

අද, YALA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.005259 (+10.17%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

YALA දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.04527 (-44.28%) කින් ඉහළ ගියේය.

YALA දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, YALA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.07599 (-57.16%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

YALA දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.36397 (-86.47%), කින් චලනය විය.

YALA (YALA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් YALA මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

YALA (YALA) යනු කුමක්ද

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

MEXC වෙතින් YALA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ YALA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට YALA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ YALA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ YALA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

YALA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ YALA (YALA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ YALA (YALA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? YALA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් YALA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YALA (YALA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YALAYALA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YALA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

YALA (YALA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

YALA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් YALA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

YALA දේශීය මුදල් වෙත

1 YALA(YALA) සිට VND
1,499.16555
1 YALA(YALA) සිට AUD
A$0.0877338
1 YALA(YALA) සිට GBP
0.0432972
1 YALA(YALA) සිට EUR
0.0489942
1 YALA(YALA) සිට USD
$0.05697
1 YALA(YALA) සිට MYR
RM0.2375649
1 YALA(YALA) සිට TRY
2.4035643
1 YALA(YALA) සිට JPY
¥8.71641
1 YALA(YALA) සිට ARS
ARS$82.6845489
1 YALA(YALA) සිට RUB
4.6288125
1 YALA(YALA) සිට INR
5.0526693
1 YALA(YALA) සිට IDR
Rp949.4996202
1 YALA(YALA) සිට PHP
3.3663573
1 YALA(YALA) සිට EGP
￡E.2.6941113
1 YALA(YALA) සිට BRL
R$0.3042198
1 YALA(YALA) සිට CAD
C$0.0803277
1 YALA(YALA) සිට BDT
6.9412248
1 YALA(YALA) සිට NGN
81.8533566
1 YALA(YALA) සිට COP
$218.2754277
1 YALA(YALA) සිට ZAR
R.0.9895689
1 YALA(YALA) සිට UAH
2.3933097
1 YALA(YALA) සිට TZS
T.Sh.140.3199585
1 YALA(YALA) සිට VES
Bs12.98916
1 YALA(YALA) සිට CLP
$53.72271
1 YALA(YALA) සිට PKR
Rs15.9977457
1 YALA(YALA) සිට KZT
29.9365956
1 YALA(YALA) සිට THB
฿1.8446886
1 YALA(YALA) සිට TWD
NT$1.7649306
1 YALA(YALA) සිට AED
د.إ0.2090799
1 YALA(YALA) සිට CHF
Fr0.045576
1 YALA(YALA) සිට HKD
HK$0.4426569
1 YALA(YALA) සිට AMD
֏21.785328
1 YALA(YALA) සිට MAD
.د.م0.5315301
1 YALA(YALA) සිට MXN
$1.0567935
1 YALA(YALA) සිට SAR
ريال0.2136375
1 YALA(YALA) සිට ETB
Br8.7671133
1 YALA(YALA) සිට KES
KSh7.3599543
1 YALA(YALA) සිට JOD
د.أ0.04039173
1 YALA(YALA) සිට PLN
0.2096496
1 YALA(YALA) සිට RON
лв0.250668
1 YALA(YALA) සිට SEK
kr0.5452029
1 YALA(YALA) සිට BGN
лв0.0962793
1 YALA(YALA) සිට HUF
Ft19.08495
1 YALA(YALA) සිට CZK
1.202067
1 YALA(YALA) සිට KWD
د.ك0.01748979
1 YALA(YALA) සිට ILS
0.1857222
1 YALA(YALA) සිට BOB
Bs0.393093
1 YALA(YALA) සිට AZN
0.096849
1 YALA(YALA) සිට TJS
SM0.5252634
1 YALA(YALA) සිට GEL
0.1543887
1 YALA(YALA) සිට AOA
Kz52.2181323
1 YALA(YALA) සිට BHD
.د.ب0.02147769
1 YALA(YALA) සිට BMD
$0.05697
1 YALA(YALA) සිට DKK
kr0.3685959
1 YALA(YALA) සිට HNL
L1.5005898
1 YALA(YALA) සිට MUR
2.614923
1 YALA(YALA) සිට NAD
$0.9884295
1 YALA(YALA) සිට NOK
kr0.581094
1 YALA(YALA) සිට NZD
$0.1014066
1 YALA(YALA) සිට PAB
B/.0.05697
1 YALA(YALA) සිට PGK
K0.239274
1 YALA(YALA) සිට QAR
ر.ق0.2073708
1 YALA(YALA) සිට RSD
дин.5.7892914
1 YALA(YALA) සිට UZS
soʻm678.2141772
1 YALA(YALA) සිට ALL
L4.7712375
1 YALA(YALA) සිට ANG
ƒ0.1019763
1 YALA(YALA) සිට AWG
ƒ0.102546
1 YALA(YALA) සිට BBD
$0.11394
1 YALA(YALA) සිට BAM
KM0.0962793
1 YALA(YALA) සිට BIF
Fr167.54877
1 YALA(YALA) සිට BND
$0.074061
1 YALA(YALA) සිට BSD
$0.05697
1 YALA(YALA) සිට JMD
$9.1237455
1 YALA(YALA) සිට KHR
229.7172825
1 YALA(YALA) සිට KMF
Fr23.9274
1 YALA(YALA) සිට LAK
1,238.4782361
1 YALA(YALA) සිට LKR
රු17.347365
1 YALA(YALA) සිට MDL
L0.9736173
1 YALA(YALA) සිට MGA
Ar256.621365
1 YALA(YALA) සිට MOP
P0.4551903
1 YALA(YALA) සිට MVR
0.877338
1 YALA(YALA) සිට MWK
MK98.563797
1 YALA(YALA) සිට MZN
MT3.6432315
1 YALA(YALA) සිට NPR
रु8.072649
1 YALA(YALA) සිට PYG
404.03124
1 YALA(YALA) සිට RWF
Fr82.54953
1 YALA(YALA) සිට SBD
$0.4688631
1 YALA(YALA) සිට SCR
0.8465742
1 YALA(YALA) සිට SRD
$2.193345
1 YALA(YALA) සිට SVC
$0.4973481
1 YALA(YALA) සිට SZL
L0.9872901
1 YALA(YALA) සිට TMT
m0.1999647
1 YALA(YALA) සිට TND
د.ت0.1680615
1 YALA(YALA) සිට TTD
$0.3851172
1 YALA(YALA) සිට UGX
Sh199.16712
1 YALA(YALA) සිට XAF
Fr32.35896
1 YALA(YALA) සිට XCD
$0.153819
1 YALA(YALA) සිට XOF
Fr32.35896
1 YALA(YALA) සිට XPF
Fr5.86791
1 YALA(YALA) සිට BWP
P0.7651071
1 YALA(YALA) සිට BZD
$0.11394
1 YALA(YALA) සිට CVE
$5.4600048
1 YALA(YALA) සිට DJF
Fr10.08369
1 YALA(YALA) සිට DOP
$3.6637407
1 YALA(YALA) සිට DZD
د.ج7.4323062
1 YALA(YALA) සිට FJD
$0.1298916
1 YALA(YALA) සිට GNF
Fr495.35415
1 YALA(YALA) සිට GTQ
Q0.4363902
1 YALA(YALA) සිට GYD
$11.9158452
1 YALA(YALA) සිට ISK
kr7.17822

YALA සම්පත්

YALA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල YALA වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: YALA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

YALA (YALA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YALA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.05697 USD වේ.
YALA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YALA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.05697 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
YALA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YALA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 14.42M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YALA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YALA හි සංසරණ සැපයුම 253.20M USD වේ.
YALA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.45623373838083625 USD ක ATH මිලක් YALA අත්කර ගති.
YALA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.06011208317020386 USD ක ATL මිලක් YALA අත්කර ගති.
YALA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YALA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 141.09K USD වේ.
මේ වසර තුලදී YALA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YALA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YALA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:38:12 (UTC+8)

YALA (YALA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

YALA-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0.05697 USD

YALA වෙළඳාම

YALA/USDT
$0.05697
$0.05697$0.05697
+10.27%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,066.70
$102,066.70$102,066.70

+0.05%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,355.30
$3,355.30$3,355.30

+1.67%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1201
$1.1201$1.1201

+30.54%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.49
$157.49$157.49

+1.00%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,066.70
$102,066.70$102,066.70

+0.05%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,355.30
$3,355.30$3,355.30

+1.67%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.49
$157.49$157.49

+1.00%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2292
$2.2292$2.2292

-0.23%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011878
$0.011878$0.011878

+196.95%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$29.84
$29.84$29.84

+98.93%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007699
$0.007699$0.007699

+669.90%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.388
$4.388$4.388

+338.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008005
$0.008005$0.008005

+275.11%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1089
$0.1089$0.1089

+117.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002205
$0.00002205$0.00002205

+104.73%