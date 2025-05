Highstreet (HIGH) යනු කුමක්ද

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

MEXC වෙතින් Highstreet ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Highstreet ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HIGH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Highstreet ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Highstreet මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Highstreet මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Highstreet,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HIGH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Highstreetමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Highstreet මිල ඉතිහාසය

HIGHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HIGHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Highstreet මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Highstreet (HIGH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Highstreet මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Highstreet MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1HIGH සිට VNDවෙත ₫ 17,307.675 1HIGH සිට AUDවෙත A$ 1.053 1HIGH සිට GBPවෙත £ 0.50625 1HIGH සිට EURවෙත € 0.60075 1HIGH සිට USDවෙත $ 0.675 1HIGH සිට MYRවෙත RM 2.889 1HIGH සිට TRYවෙත ₺ 26.11575 1HIGH සිට JPYවෙත ¥ 98.59725 1HIGH සිට RUBවෙත ₽ 54.31725 1HIGH සිට INRවෙත ₹ 57.73275 1HIGH සිට IDRවෙත Rp 11,065.572 1HIGH සිට KRWවෙත ₩ 944.055 1HIGH සිට PHPවෙත ₱ 37.6515 1HIGH සිට EGPවෙත £E. 33.831 1HIGH සිට BRLවෙත R$ 3.80025 1HIGH සිට CADවෙත C$ 0.93825 1HIGH සිට BDTවෙත ৳ 82.0665 1HIGH සිට NGNවෙත ₦ 1,080 1HIGH සිට UAHවෙත ₴ 28.0125 1HIGH සිට VESවෙත Bs 62.1 1HIGH සිට PKRවෙත Rs 190.242 1HIGH සිට KZTවෙත ₸ 344.9115 1HIGH සිට THBවෙත ฿ 22.491 1HIGH සිට TWDවෙත NT$ 20.37825 1HIGH සිට AEDවෙත د.إ 2.47725 1HIGH සිට CHFවෙත Fr 0.56025 1HIGH සිට HKDවෙත HK$ 5.265 1HIGH සිට MADවෙත .د.م 6.27075 1HIGH සිට MXNවෙත $ 13.0545

Highstreet සම්පත්

Highstreet පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Highstreet පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Highstreet (HIGH) හි මිල කීයද? Highstreet (HIGH)හි සජීවී මිල 0.675 USD වේ. Highstreet (HIGH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Highstreet හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 49.47M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HIGHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.675 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Highstreet (HIGH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Highstreet (HIGH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 73.29M USD වේ. Highstreet (HIGH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Highstreet (HIGH) හි ඉහළම මිල 42.45 USD වේ. Highstreet (HIGH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Highstreet (HIGH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.52M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

