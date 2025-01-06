Launchpool

තරු ව්‍යාපෘතිවලින් ටෝකන උපයා ගැනීමට ආයෝජනය කරන්න

මුළු ත්‍යාග සංචිතය (USDT)
1,239,239
මුළු සහභාගිවන්නන්
89,361
ලැයිස්තුගත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
15
EINSTEIN

EIN

සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
28,000,000 EIN
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EIN උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
80.24%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
14,000,000 EIN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,367,960 USDT
සහභාගිවන්නන්
948

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EIN උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
7.33%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
7,000,000 EIN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
7,628,495 MX
සහභාගිවන්නන්
5,771

EIN සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EIN උපයා ගැනීමට EIN ආයෝජනය කරන්න

EINSTEIN
ඇස්තමේන්තුගත APR
2,995.28%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
7,000,000 EIN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
18,886,122 EIN
සහභාගිවන්නන්
210
🔥 7,300,000,000 EIN: කැණීම සිදු වෙමින් පවතී! 🚀 1,000%+ APR
දැන් එක් වන්න
StablR USD

USDR

සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
70,000 USDT
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් USDT උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
207.08%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
50,000 USDT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,781,074 USDT
සහභාගිවන්නන්
1,141

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් USDT උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
7.18%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
10,000 USDT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
6,794,231 MX
සහභාගිවන්නන්
5,149

USDR සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් USDT උපයා ගැනීමට USDR ආයෝජනය කරන්න

StablR USD
ඇස්තමේන්තුගත APR
125.34%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
10,000 USDT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
710,609 USDR
සහභාගිවන්නන්
697
StablR Euro

EURR

සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
70,000 USDT
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් USDT උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
265.30%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
50,000 USDT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,273,366 USDT
සහභාගිවන්නන්
906

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් USDT උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
7.38%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
10,000 USDT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
7,043,910 MX
සහභාගිවන්නන්
5,229

EURR සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් USDT උපයා ගැනීමට EURR ආයෝජනය කරන්න

StablR Euro
ඇස්තමේන්තුගත APR
179.68%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
10,000 USDT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
411,359 EURR
සහභාගිවන්නන්
454
TRN

TRN

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
190,000 TRN
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් TRN උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
28.14%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
95,000 TRN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,569,907 USDT
සහභාගිවන්නන්
917

TRN සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් TRN උපයා ගැනීමට TRN ආයෝජනය කරන්න

TRN
ඇස්තමේන්තුගත APR
1,884.61%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
95,000 TRN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
314,040 TRN
සහභාගිවන්නන්
702
EINSTEIN

EIN

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
42,500,000 EIN
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EIN උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
113.39%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
25,000,000 EIN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,784,617 USDT
සහභාගිවන්නන්
1,868

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EIN උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
8.80%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
17,500,000 EIN
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
8,019,955 MX
සහභාගිවන්නන්
8,622
🔥 7,300,000,000 EIN: කැණීම සිදු වෙමින් පවතී! 🚀 1,000%+ APR
දැන් එක් වන්න
Bombie

BOMB

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
6,000,000 BOMB
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් BOMB උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
449.81%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
4,000,000 BOMB
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,085,194 USDT
සහභාගිවන්නන්
730

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් BOMB උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
22.01%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
2,000,000 BOMB
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
4,399,152 MX
සහභාගිවන්නන්
3,057
ICEBERG

ICEBERG

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
1,666,666,666 ICEBERG
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

ICEBERG සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් ICEBERG උපයා ගැනීමට ICEBERG ආයෝජනය කරන්න

ICEBERG
ඇස්තමේන්තුගත APR
8,488.44%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
833,333,333 ICEBERG
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
719,672,913 ICEBERG
සහභාගිවන්නන්
240

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් ICEBERG උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
4.66%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
833,333,333 ICEBERG
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
3,625,514 MX
සහභාගිවන්නන්
2,759
Shardeum

SHM

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
63,360 SHM
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් SHM උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
600.58%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
31,680 SHM
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,212,768 USDT
සහභාගිවන්නන්
784

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් SHM උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
48.75%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
31,680 SHM
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
5,397,116 MX
සහභාගිවන්නන්
4,137
Balance

EPT

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
4,560,000 EPT
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EPT උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
221.06%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
2,300,000 EPT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,955,829.733 USDT
සහභාගිවන්නන්
1,204

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EPT උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
14.02%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
1,300,000 EPT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
5,462,085.851 MX
සහභාගිවන්නන්
4,243

EPT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් EPT උපයා ගැනීමට EPT ආයෝජනය කරන්න

Balance
ඇස්තමේන්තුගත APR
624.27%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
960,000 EPT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
18,864,827.814 EPT
සහභාගිවන්නන්
393
Mantle

MNT

සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
240,000 MNT
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් MNT උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
134.91%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
48,000 MNT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
2,757,307 USDT
සහභාගිවන්නන්
1,730

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් MNT උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
34.49%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
72,000 MNT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
5,277,175 MX
සහභාගිවන්නන්
4,523

MNT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් MNT උපයා ගැනීමට MNT ආයෝජනය කරන්න

Mantle
ඇස්තමේන්තුගත APR
96.05%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
120,000 MNT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
12,425,855 MNT
සහභාගිවන්නන්
4,492
Kinto

KINTO

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
10,100 KINTO
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් KINTO උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
397.35%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
5,100 KINTO
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
2,661,559.62 USDT
සහභාගිවන්නන්
1,702

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් KINTO උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
32.26%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
3,000 KINTO
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
6,137,476.3 MX
සහභාගිවන්නන්
5,185

KINTO සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් KINTO උපයා ගැනීමට KINTO ආයෝජනය කරන්න

Kinto
ඇස්තමේන්තුගත APR
3,934.48%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
2,000 KINTO
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
6,405.9 KINTO
සහභාගිවන්නන්
1,993
Term Finance

TERM

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
120,000 TERM
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් TERM උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
539.01%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
60,000 TERM
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,028,611 USDT
සහභාගිවන්නන්
819

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් TERM උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
27.00%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
36,000 TERM
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
4,354,949 MX
සහභාගිවන්නන්
3,418

TERM සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් TERM උපයා ගැනීමට TERM ආයෝජනය කරන්න

Term Finance
ඇස්තමේන්තුගත APR
5,661.41%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
24,000 TERM
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
78,460 TERM
සහභාගිවන්නන්
1,531
Story

IP

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
60,000 IP
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් IP උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
185.52%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
30,000 IP
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
3,489,508 USDT
සහභාගිවන්නන්
2,402

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් IP උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
19.55%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
18,000 IP
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
5,721,002 MX
සහභාගිවන්නන්
4,981

IP සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් IP උපයා ගැනීමට IP ආයෝජනය කරන්න

Story
ඇස්තමේන්තුගත APR
645.05%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
12,000 IP
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
221,808 IP
සහභාගිවන්නන්
1,866
Aptos

APT

සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
30,500 APT
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් APT උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
260.38%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
16,000 APT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
6,176,889 USDT
සහභාගිවන්නන්
3,734

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් APT උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
58.36%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
11,500 APT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
5,076,509 MX
සහභාගිවන්නන්
3,901

APT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් APT උපයා ගැනීමට APT ආයෝජනය කරන්න

Aptos
ඇස්තමේන්තුගත APR
68.87%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
3,000 APT
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
525,988 APT
සහභාගිවන්නන්
2,460
Xterio

XTER

ආරම්භක ලැයිස්තුගත කිරීම
සම්පූර්ණ කරන ලදි
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
800,000 XTER
සිදුවීම් කාල සීමාව
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
නව පරිශීලක සුවිශේෂී

USDT සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් XTER උපයා ගැනීමට USDT ආයෝජනය කරන්න

Tether
ඇස්තමේන්තුගත APR
279.69%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
400,000 XTER
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
8,436,874 USDT
සහභාගිවන්නන්
5,642

MX සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් XTER උපයා ගැනීමට MX ආයෝජනය කරන්න

MX Token
ඇස්තමේන්තුගත APR
47.02%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
240,000 XTER
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
5,004,835 MX
සහභාගිවන්නන්
3,627

XTER සංචිතය

එයාර්ඩ්‍රොප් XTER උපයා ගැනීමට XTER ආයෝජනය කරන්න

Xterio
ඇස්තමේන්තුගත APR
1,335.95%
මුළු එයාර්ඩ්‍රොප්
160,000 XTER
සම්පූර්ණ ආයෝජන ප්‍රමාණය
1,008,964 XTER
සහභාගිවන්නන්
2,698