WINK (WIN) යනු කුමක්ද

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

MEXC වෙතින් WINK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ WINK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ WINK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ WINK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

WINK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WINK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WINKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WINK මිල ඉතිහාසය

WINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WINK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WINK (WIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WINK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WINK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WIN දේශීය මුදල් වෙත

1WIN සිට VNDවෙත ₫ 1.56358818 1WIN සිට AUDවෙත A$ 0.0000951288 1WIN සිට GBPවෙත £ 0.000045735 1WIN සිට EURවෙත € 0.0000542722 1WIN සිට USDවෙත $ 0.00006098 1WIN සිට MYRවෙත RM 0.0002609944 1WIN සිට TRYවෙත ₺ 0.002359926 1WIN සිට JPYවෙත ¥ 0.0088799076 1WIN සිට RUBවෙත ₽ 0.0049009626 1WIN සිට INRවෙත ₹ 0.005216839 1WIN සිට IDRවෙත Rp 0.9996719712 1WIN සිට KRWවෙත ₩ 0.085286628 1WIN සිට PHPවෙත ₱ 0.0034002448 1WIN සිට EGPවෙත £E. 0.0030575372 1WIN සිට BRLවෙත R$ 0.0003433174 1WIN සිට CADවෙත C$ 0.0000847622 1WIN සිට BDTවෙත ৳ 0.0074139484 1WIN සිට NGNවෙත ₦ 0.097568 1WIN සිට UAHවෙත ₴ 0.00253067 1WIN සිට VESවෙත Bs 0.00561016 1WIN සිට PKRවෙත Rs 0.0171866032 1WIN සිට KZTවෙත ₸ 0.0311595604 1WIN සිට THBවෙත ฿ 0.002024536 1WIN සිට TWDවෙත NT$ 0.0018391568 1WIN සිට AEDවෙත د.إ 0.0002237966 1WIN සිට CHFවෙත Fr 0.0000506134 1WIN සිට HKDවෙත HK$ 0.000475644 1WIN සිට MADවෙත .د.م 0.0005665042 1WIN සිට MXNවෙත $ 0.0011878904

WINK සම්පත්

WINK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WINK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WINK (WIN) හි මිල කීයද? WINK (WIN)හි සජීවී මිල 0.00006098 USD වේ. WINK (WIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WINK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 60.60M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00006098 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WINK (WIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WINK (WIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 993.70B USD වේ. WINK (WIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, WINK (WIN) හි ඉහළම මිල 0.0029731 USD වේ. WINK (WIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WINK (WIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 285.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.