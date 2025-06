WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

නමWIN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.521

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම993,701,859,243.3864

උපරිම සැපයුම993,701,859,243.3864

මුළු සැපයුම993,701,859,243.3864

සංසරණ අනුපාතය1%

නිකුත් කළ දිනය2019-07-29 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.00296486,2021-04-05

අඩුම මිල0.0000414521353705,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්TRX

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

