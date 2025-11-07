හුවමාරුවDEX+
සජීවී VPEPE සඳහා අද මිල 0.0512 USD කි. VPEPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VPEPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී VPEPE සඳහා අද මිල 0.0512 USD කි. VPEPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VPEPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VPEPE ගැන වැඩි විස්තර

VPEPE මිල තොරතුරු

VPEPE යනු කුමක්ද

VPEPE ධවල පත්‍රිකාව

VPEPE නිල වෙබ් අඩවිය

VPEPE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VPEPE මිල පුරෝකථනය

VPEPE ඉතිහාසය

VPEPE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

VPEPE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

VPEPE තත්කාල ගනුදෙනු

VPEPE ලාංඡනය

VPEPE මිල(VPEPE)

1 VPEPE සිට USD සජීවී මිල:

$0.0512
+0.78%1D
USD
VPEPE (VPEPE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:58 (UTC+8)

VPEPE (VPEPE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0397
පැය 24 පහළ
$ 0.0968
24H ඉහළ

$ 0.0397
$ 0.0968
--
--
+0.98%

+0.78%

-18.08%

-18.08%

VPEPE (VPEPE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0512. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0397 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0968 ක උපරිම අගයක් අතර VPEPE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VPEPEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VPEPE පසුගිය පැය තුල, +0.98% කින්, පැය 24 තුල, +0.78% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VPEPE (VPEPE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 693.60K
$ 693.60K$ 693.60K

$ 204.80M
$ 204.80M$ 204.80M

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

TONCOIN

VPEPE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 693.60K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් VPEPE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 4000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 204.80M කි.

VPEPE (VPEPE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා VPEPEහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.000396+0.78%
දින 30 යි$ +0.0158+44.63%
දින 60 යි$ +0.0012+2.40%
දින 90 යි$ +0.0012+2.40%
VPEPE අද මිල වෙනස

අද, VPEPE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.000396 (+0.78%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

VPEPE දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.0158 (+44.63%) කින් ඉහළ ගියේය.

VPEPE දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, VPEPE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0012 (+2.40%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

VPEPE දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0012 (+2.40%), කින් චලනය විය.

VPEPE (VPEPE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් VPEPE මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

VPEPE (VPEPE) යනු කුමක්ද

VillainPepe is a fast-growing meme in Ton insipired by famous meme - PEPE. Users can earn VPEPE in a variety of ways such as daily visit, performing missions and villains invitation.

MEXC වෙතින් VPEPE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ VPEPE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VPEPE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VPEPE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VPEPE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VPEPE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VPEPE (VPEPE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VPEPE (VPEPE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VPEPE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VPEPE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VPEPE (VPEPE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VPEPEVPEPE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VPEPE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

VPEPE (VPEPE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VPEPE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VPEPE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VPEPE දේශීය මුදල් වෙත

1 VPEPE(VPEPE) සිට VND
1,347.328
1 VPEPE(VPEPE) සිට AUD
A$0.078848
1 VPEPE(VPEPE) සිට GBP
0.038912
1 VPEPE(VPEPE) සිට EUR
0.044032
1 VPEPE(VPEPE) සිට USD
$0.0512
1 VPEPE(VPEPE) සිට MYR
RM0.213504
1 VPEPE(VPEPE) සිට TRY
2.16064
1 VPEPE(VPEPE) සිට JPY
¥7.8336
1 VPEPE(VPEPE) සිට ARS
ARS$74.310144
1 VPEPE(VPEPE) සිට RUB
4.159488
1 VPEPE(VPEPE) සිට INR
4.541952
1 VPEPE(VPEPE) සිට IDR
Rp853.332992
1 VPEPE(VPEPE) සිට PHP
3.02592
1 VPEPE(VPEPE) සිට EGP
￡E.2.421248
1 VPEPE(VPEPE) සිට BRL
R$0.27392
1 VPEPE(VPEPE) සිට CAD
C$0.072192
1 VPEPE(VPEPE) සිට BDT
6.238208
1 VPEPE(VPEPE) සිට NGN
73.563136
1 VPEPE(VPEPE) සිට COP
$196.168192
1 VPEPE(VPEPE) සිට ZAR
R.0.889856
1 VPEPE(VPEPE) සිට UAH
2.150912
1 VPEPE(VPEPE) සිට TZS
T.Sh.125.7984
1 VPEPE(VPEPE) සිට VES
Bs11.6736
1 VPEPE(VPEPE) සිට CLP
$48.2816
1 VPEPE(VPEPE) සිට PKR
Rs14.377472
1 VPEPE(VPEPE) සිට KZT
26.904576
1 VPEPE(VPEPE) සිට THB
฿1.657856
1 VPEPE(VPEPE) සිට TWD
NT$1.585664
1 VPEPE(VPEPE) සිට AED
د.إ0.187904
1 VPEPE(VPEPE) සිට CHF
Fr0.04096
1 VPEPE(VPEPE) සිට HKD
HK$0.397824
1 VPEPE(VPEPE) සිට AMD
֏19.57888
1 VPEPE(VPEPE) සිට MAD
.د.م0.477696
1 VPEPE(VPEPE) සිට MXN
$0.950272
1 VPEPE(VPEPE) සිට SAR
ريال0.192
1 VPEPE(VPEPE) සිට ETB
Br7.879168
1 VPEPE(VPEPE) සිට KES
KSh6.614528
1 VPEPE(VPEPE) සිට JOD
د.أ0.0363008
1 VPEPE(VPEPE) සිට PLN
0.188416
1 VPEPE(VPEPE) සිට RON
лв0.22528
1 VPEPE(VPEPE) සිට SEK
kr0.489984
1 VPEPE(VPEPE) සිට BGN
лв0.086528
1 VPEPE(VPEPE) සිට HUF
Ft17.146368
1 VPEPE(VPEPE) සිට CZK
1.080832
1 VPEPE(VPEPE) සිට KWD
د.ك0.0156672
1 VPEPE(VPEPE) සිට ILS
0.167424
1 VPEPE(VPEPE) සිට BOB
Bs0.35328
1 VPEPE(VPEPE) සිට AZN
0.08704
1 VPEPE(VPEPE) සිට TJS
SM0.472064
1 VPEPE(VPEPE) සිට GEL
0.138752
1 VPEPE(VPEPE) සිට AOA
Kz46.929408
1 VPEPE(VPEPE) සිට BHD
.د.ب0.0193024
1 VPEPE(VPEPE) සිට BMD
$0.0512
1 VPEPE(VPEPE) සිට DKK
kr0.331264
1 VPEPE(VPEPE) සිට HNL
L1.348608
1 VPEPE(VPEPE) සිට MUR
2.35008
1 VPEPE(VPEPE) සිට NAD
$0.88832
1 VPEPE(VPEPE) සිට NOK
kr0.52224
1 VPEPE(VPEPE) සිට NZD
$0.090624
1 VPEPE(VPEPE) සිට PAB
B/.0.0512
1 VPEPE(VPEPE) සිට PGK
K0.21504
1 VPEPE(VPEPE) සිට QAR
ر.ق0.186368
1 VPEPE(VPEPE) සිට RSD
дин.5.201408
1 VPEPE(VPEPE) සිට UZS
soʻm609.523712
1 VPEPE(VPEPE) සිට ALL
L4.288
1 VPEPE(VPEPE) සිට ANG
ƒ0.091648
1 VPEPE(VPEPE) සිට AWG
ƒ0.09216
1 VPEPE(VPEPE) සිට BBD
$0.1024
1 VPEPE(VPEPE) සිට BAM
KM0.086528
1 VPEPE(VPEPE) සිට BIF
Fr150.5792
1 VPEPE(VPEPE) සිට BND
$0.06656
1 VPEPE(VPEPE) සිට BSD
$0.0512
1 VPEPE(VPEPE) සිට JMD
$8.19968
1 VPEPE(VPEPE) සිට KHR
206.4512
1 VPEPE(VPEPE) සිට KMF
Fr21.504
1 VPEPE(VPEPE) සිට LAK
1,113.043456
1 VPEPE(VPEPE) සිට LKR
රු15.5904
1 VPEPE(VPEPE) සිට MDL
L0.875008
1 VPEPE(VPEPE) සිට MGA
Ar230.6304
1 VPEPE(VPEPE) සිට MOP
P0.409088
1 VPEPE(VPEPE) සිට MVR
0.78848
1 VPEPE(VPEPE) සිට MWK
MK88.58112
1 VPEPE(VPEPE) සිට MZN
MT3.27424
1 VPEPE(VPEPE) සිට NPR
रु7.25504
1 VPEPE(VPEPE) සිට PYG
363.1104
1 VPEPE(VPEPE) සිට RWF
Fr74.1888
1 VPEPE(VPEPE) සිට SBD
$0.421376
1 VPEPE(VPEPE) සිට SCR
0.760832
1 VPEPE(VPEPE) සිට SRD
$1.9712
1 VPEPE(VPEPE) සිට SVC
$0.446976
1 VPEPE(VPEPE) සිට SZL
L0.887296
1 VPEPE(VPEPE) සිට TMT
m0.179712
1 VPEPE(VPEPE) සිට TND
د.ت0.15104
1 VPEPE(VPEPE) සිට TTD
$0.346112
1 VPEPE(VPEPE) සිට UGX
Sh178.9952
1 VPEPE(VPEPE) සිට XAF
Fr29.0816
1 VPEPE(VPEPE) සිට XCD
$0.13824
1 VPEPE(VPEPE) සිට XOF
Fr29.0816
1 VPEPE(VPEPE) සිට XPF
Fr5.2736
1 VPEPE(VPEPE) සිට BWP
P0.687616
1 VPEPE(VPEPE) සිට BZD
$0.1024
1 VPEPE(VPEPE) සිට CVE
$4.907008
1 VPEPE(VPEPE) සිට DJF
Fr9.0624
1 VPEPE(VPEPE) සිට DOP
$3.292672
1 VPEPE(VPEPE) සිට DZD
د.ج6.680576
1 VPEPE(VPEPE) සිට FJD
$0.116736
1 VPEPE(VPEPE) සිට GNF
Fr445.184
1 VPEPE(VPEPE) සිට GTQ
Q0.392192
1 VPEPE(VPEPE) සිට GYD
$10.708992
1 VPEPE(VPEPE) සිට ISK
kr6.4512

VPEPE සම්පත්

VPEPE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල VPEPE වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VPEPE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VPEPE (VPEPE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VPEPE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0512 USD වේ.
VPEPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VPEPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0512 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VPEPE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VPEPE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VPEPE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VPEPE හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
VPEPE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් VPEPE අත්කර ගති.
VPEPE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් VPEPE අත්කර ගති.
VPEPE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VPEPE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 693.60K USD වේ.
මේ වසර තුලදී VPEPE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VPEPE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VPEPE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

VPEPE-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

VPEPE
VPEPE
USD
USD

1 VPEPE = 0.0512 USD

VPEPE වෙළඳාම

VPEPE/USDT
$0.0512
$0.0512$0.0512
+0.58%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

