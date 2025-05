VeChain (VET) යනු කුමක්ද

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

MEXC වෙතින් VeChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ VeChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VET ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VeChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VeChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VeChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ VeChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VET හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ VeChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

VeChain මිල ඉතිහාසය

VETහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VETහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ VeChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

VeChain (VET) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VeChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VeChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VET දේශීය මුදල් වෙත

1VET සිට VNDවෙත ₫ 743.07618 1VET සිට AUDවෙත A$ 0.0452088 1VET සිට GBPවෙත £ 0.021735 1VET සිට EURවෙත € 0.0257922 1VET සිට USDවෙත $ 0.02898 1VET සිට MYRවෙත RM 0.1240344 1VET සිට TRYවෙත ₺ 1.121526 1VET සිට JPYවෙත ¥ 4.226733 1VET සිට RUBවෙත ₽ 2.33289 1VET සිට INRවෙත ₹ 2.479239 1VET සිට IDRවෙත Rp 475.0818912 1VET සිට KRWවෙත ₩ 40.531428 1VET සිට PHPවෙත ₱ 1.615635 1VET සිට EGPවෙත £E. 1.4530572 1VET සිට BRLවෙත R$ 0.1634472 1VET සිට CADවෙත C$ 0.0402822 1VET සිට BDTවෙත ৳ 3.5233884 1VET සිට NGNවෙත ₦ 46.368 1VET සිට UAHවෙත ₴ 1.20267 1VET සිට VESවෙත Bs 2.66616 1VET සිට PKRවෙත Rs 8.1677232 1VET සිට KZTවෙත ₸ 14.8082004 1VET සිට THBවෙත ฿ 0.9630054 1VET සිට TWDවෙත NT$ 0.8740368 1VET සිට AEDවෙත د.إ 0.1063566 1VET සිට CHFවෙත Fr 0.0240534 1VET සිට HKDවෙත HK$ 0.226044 1VET සිට MADවෙත .د.م 0.2692242 1VET සිට MXNවෙත $ 0.5642406

VeChain සම්පත්

VeChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VeChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද VeChain (VET) හි මිල කීයද? VeChain (VET)හි සජීවී මිල 0.02898 USD වේ. VeChain (VET) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? VeChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.49B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VETහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02898 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. VeChain (VET) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? VeChain (VET) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 85.99B USD වේ. VeChain (VET) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, VeChain (VET) හි ඉහළම මිල 0.279457 USD වේ. VeChain (VET) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? VeChain (VET) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.97M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.