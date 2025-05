VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

නමVET

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.45

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0006%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,07%

සංසරණ සැපයුම85 985 041 177

උපරිම සැපයුම86 712 634 466

මුළු සැපයුම85 985 041 177

සංසරණ අනුපාතය0.9916%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.27821609,2021-04-17

අඩුම මිල0.00167765732958,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්VET

