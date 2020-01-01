Verse World (VERSEWORLD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Verse World (VERSEWORLD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, Verse WorldVERSEWORLD හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
Verse World (VERSEWORLD) තොරතුරු

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.verseworld.com
ධවල පත්‍රිකාව:
https://www.verseworld.com/
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump

Verse World (VERSEWORLD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Verse World (VERSEWORLD) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 15.38M
මුළු සැපයුම:
$ 1000.00M
සංසරණ සැපයුම:
$ 100.00M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 153.80M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.8632
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.12798746444757364
වත්මන් මිල:
$ 0.1538
Verse World (VERSEWORLD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Verse WorldVERSEWORLD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම VERSEWORLD ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු VERSEWORLD ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට VERSEWORLD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, VERSEWORLD ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

