හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී TXC සඳහා අද මිල 4.4 USD කි. TXC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TXC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී TXC සඳහා අද මිල 4.4 USD කි. TXC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TXC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TXC ගැන වැඩි විස්තර

TXC මිල තොරතුරු

TXC යනු කුමක්ද

TXC ධවල පත්‍රිකාව

TXC නිල වෙබ් අඩවිය

TXC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TXC මිල පුරෝකථනය

TXC ඉතිහාසය

TXC මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TXC-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TXC තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

TXC ලාංඡනය

TXC මිල(TXC)

1 TXC සිට USD සජීවී මිල:

$4.4
$4.4$4.4
-8.25%1D
USD
TXC (TXC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:00 (UTC+8)

TXC (TXC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 4.3
$ 4.3$ 4.3
පැය 24 පහළ
$ 4.869
$ 4.869$ 4.869
24H ඉහළ

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

$ 4.869
$ 4.869$ 4.869

--
----

--
----

+2.30%

-8.25%

-17.58%

-17.58%

TXC (TXC) තත්‍ය කාලීන මිල $ 4.4. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 4.3 ක අවම අගයක් සහ $ 4.869 ක උපරිම අගයක් අතර TXC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TXCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TXC පසුගිය පැය තුල, +2.30% කින්, පැය 24 තුල, -8.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

TXC (TXC) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 41.55K
$ 41.55K$ 41.55K

$ 1.55B
$ 1.55B$ 1.55B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

TXC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 41.55K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TXC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 353396296 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.55B කි.

TXC (TXC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා TXCහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.39564-8.25%
දින 30 යි$ +0.23+5.51%
දින 60 යි$ +2.4+120.00%
දින 90 යි$ +2.4+120.00%
TXC අද මිල වෙනස

අද, TXC එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.39564 (-8.25%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

TXC දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.23 (+5.51%) කින් ඉහළ ගියේය.

TXC දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TXC එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +2.4 (+120.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

TXC දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +2.4 (+120.00%), කින් චලනය විය.

TXC (TXC) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් TXC මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

TXC (TXC) යනු කුමක්ද

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

MEXC වෙතින් TXC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TXC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TXC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TXC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TXC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TXC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TXC (TXC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TXC (TXC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TXC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් TXC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TXC (TXC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TXCTXC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TXC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

TXC (TXC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TXC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TXC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TXC දේශීය මුදල් වෙත

1 TXC(TXC) සිට VND
115,786
1 TXC(TXC) සිට AUD
A$6.776
1 TXC(TXC) සිට GBP
3.344
1 TXC(TXC) සිට EUR
3.784
1 TXC(TXC) සිට USD
$4.4
1 TXC(TXC) සිට MYR
RM18.348
1 TXC(TXC) සිට TRY
185.68
1 TXC(TXC) සිට JPY
¥673.2
1 TXC(TXC) සිට ARS
ARS$6,386.028
1 TXC(TXC) සිට RUB
357.456
1 TXC(TXC) සිට INR
390.324
1 TXC(TXC) සිට IDR
Rp73,333.304
1 TXC(TXC) සිට PHP
260.04
1 TXC(TXC) සිට EGP
￡E.208.076
1 TXC(TXC) සිට BRL
R$23.54
1 TXC(TXC) සිට CAD
C$6.204
1 TXC(TXC) සිට BDT
536.096
1 TXC(TXC) සිට NGN
6,321.832
1 TXC(TXC) සිට COP
$16,858.204
1 TXC(TXC) සිට ZAR
R.76.472
1 TXC(TXC) සිට UAH
184.844
1 TXC(TXC) සිට TZS
T.Sh.10,810.8
1 TXC(TXC) සිට VES
Bs1,003.2
1 TXC(TXC) සිට CLP
$4,149.2
1 TXC(TXC) සිට PKR
Rs1,235.564
1 TXC(TXC) සිට KZT
2,312.112
1 TXC(TXC) සිට THB
฿142.472
1 TXC(TXC) සිට TWD
NT$136.268
1 TXC(TXC) සිට AED
د.إ16.148
1 TXC(TXC) සිට CHF
Fr3.52
1 TXC(TXC) සිට HKD
HK$34.188
1 TXC(TXC) සිට AMD
֏1,682.56
1 TXC(TXC) සිට MAD
.د.م41.052
1 TXC(TXC) සිට MXN
$81.664
1 TXC(TXC) සිට SAR
ريال16.5
1 TXC(TXC) සිට ETB
Br677.116
1 TXC(TXC) සිට KES
KSh568.436
1 TXC(TXC) සිට JOD
د.أ3.1196
1 TXC(TXC) සිට PLN
16.192
1 TXC(TXC) සිට RON
лв19.36
1 TXC(TXC) සිට SEK
kr42.152
1 TXC(TXC) සිට BGN
лв7.436
1 TXC(TXC) සිට HUF
Ft1,473.516
1 TXC(TXC) සිට CZK
92.84
1 TXC(TXC) සිට KWD
د.ك1.3464
1 TXC(TXC) සිට ILS
14.388
1 TXC(TXC) සිට BOB
Bs30.36
1 TXC(TXC) සිට AZN
7.48
1 TXC(TXC) සිට TJS
SM40.568
1 TXC(TXC) සිට GEL
11.924
1 TXC(TXC) සිට AOA
Kz4,032.996
1 TXC(TXC) සිට BHD
.د.ب1.6588
1 TXC(TXC) සිට BMD
$4.4
1 TXC(TXC) සිට DKK
kr28.468
1 TXC(TXC) සිට HNL
L115.896
1 TXC(TXC) සිට MUR
201.96
1 TXC(TXC) සිට NAD
$76.34
1 TXC(TXC) සිට NOK
kr44.88
1 TXC(TXC) සිට NZD
$7.788
1 TXC(TXC) සිට PAB
B/.4.4
1 TXC(TXC) සිට PGK
K18.48
1 TXC(TXC) සිට QAR
ر.ق16.016
1 TXC(TXC) සිට RSD
дин.446.996
1 TXC(TXC) සිට UZS
soʻm52,380.944
1 TXC(TXC) සිට ALL
L368.5
1 TXC(TXC) සිට ANG
ƒ7.876
1 TXC(TXC) සිට AWG
ƒ7.92
1 TXC(TXC) සිට BBD
$8.8
1 TXC(TXC) සිට BAM
KM7.436
1 TXC(TXC) සිට BIF
Fr12,940.4
1 TXC(TXC) සිට BND
$5.72
1 TXC(TXC) සිට BSD
$4.4
1 TXC(TXC) සිට JMD
$704.66
1 TXC(TXC) සිට KHR
17,741.9
1 TXC(TXC) සිට KMF
Fr1,848
1 TXC(TXC) සිට LAK
95,652.172
1 TXC(TXC) සිට LKR
රු1,339.8
1 TXC(TXC) සිට MDL
L75.196
1 TXC(TXC) සිට MGA
Ar19,819.8
1 TXC(TXC) සිට MOP
P35.156
1 TXC(TXC) සිට MVR
67.76
1 TXC(TXC) සිට MWK
MK7,612.44
1 TXC(TXC) සිට MZN
MT281.38
1 TXC(TXC) සිට NPR
रु623.48
1 TXC(TXC) සිට PYG
31,204.8
1 TXC(TXC) සිට RWF
Fr6,375.6
1 TXC(TXC) සිට SBD
$36.212
1 TXC(TXC) සිට SCR
65.384
1 TXC(TXC) සිට SRD
$169.4
1 TXC(TXC) සිට SVC
$38.412
1 TXC(TXC) සිට SZL
L76.252
1 TXC(TXC) සිට TMT
m15.444
1 TXC(TXC) සිට TND
د.ت12.98
1 TXC(TXC) සිට TTD
$29.744
1 TXC(TXC) සිට UGX
Sh15,382.4
1 TXC(TXC) සිට XAF
Fr2,499.2
1 TXC(TXC) සිට XCD
$11.88
1 TXC(TXC) සිට XOF
Fr2,499.2
1 TXC(TXC) සිට XPF
Fr453.2
1 TXC(TXC) සිට BWP
P59.092
1 TXC(TXC) සිට BZD
$8.8
1 TXC(TXC) සිට CVE
$421.696
1 TXC(TXC) සිට DJF
Fr778.8
1 TXC(TXC) සිට DOP
$282.964
1 TXC(TXC) සිට DZD
د.ج574.112
1 TXC(TXC) සිට FJD
$10.032
1 TXC(TXC) සිට GNF
Fr38,258
1 TXC(TXC) සිට GTQ
Q33.704
1 TXC(TXC) සිට GYD
$920.304
1 TXC(TXC) සිට ISK
kr554.4

TXC සම්පත්

TXC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල TXC වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TXC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

TXC (TXC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TXC හි සජීවී මිල, USD වලින් 4.4 USD වේ.
TXC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TXC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 4.4 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
TXC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TXC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TXC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TXC හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TXC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TXC අත්කර ගති.
TXC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TXC අත්කර ගති.
TXC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TXC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 41.55K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TXC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TXC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TXC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:02:00 (UTC+8)

TXC (TXC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TXC-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 4.4 USD

TXC වෙළඳාම

TXC/USDT
$4.4
$4.4$4.4
-8.14%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,474.22
$102,474.22$102,474.22

+0.45%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,366.03
$3,366.03$3,366.03

+2.00%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.16
$158.16$158.16

+1.43%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1482
$1.1482$1.1482

+33.82%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,474.22
$102,474.22$102,474.22

+0.45%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,366.03
$3,366.03$3,366.03

+2.00%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.16
$158.16$158.16

+1.43%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2364
$2.2364$2.2364

+0.08%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012200
$0.012200$0.012200

+205.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008815
$0.008815$0.008815

+781.50%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.458
$4.458$4.458

+345.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007857
$0.007857$0.007857

+268.18%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1143
$0.1143$0.1143

+128.60%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002237
$0.00002237$0.00002237

+107.70%