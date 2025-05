Axie Infinity (AXS) යනු කුමක්ද

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

MEXC වෙතින් Axie Infinity ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Axie Infinity ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AXS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Axie Infinity ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Axie Infinity මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Axie Infinity මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Axie Infinity,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AXS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Axie Infinityමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Axie Infinity මිල ඉතිහාසය

AXSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AXSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Axie Infinity මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Axie Infinity (AXS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Axie Infinity මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Axie Infinity MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AXS දේශීය මුදල් වෙත

1AXS සිට VNDවෙත ₫ 81,025.56 1AXS සිට AUDවෙත A$ 4.898 1AXS සිට GBPවෙත £ 2.37 1AXS සිට EURවෙත € 2.8124 1AXS සිට USDවෙත $ 3.16 1AXS සිට MYRවෙත RM 13.5248 1AXS සිට TRYවෙත ₺ 122.3236 1AXS සිට JPYවෙත ¥ 460.886 1AXS සිට RUBවෙත ₽ 254.222 1AXS සිට INRවෙත ₹ 270.5276 1AXS සිට IDRවෙත Rp 51,803.2704 1AXS සිට KRWවෙත ₩ 4,413.3824 1AXS සිට PHPවෙත ₱ 176.0752 1AXS සිට EGPවෙත £E. 158.4108 1AXS සිට BRLවෙත R$ 17.8224 1AXS සිට CADවෙත C$ 4.3924 1AXS සිට BDTවෙත ৳ 383.2132 1AXS සිට NGNවෙත ₦ 5,056 1AXS සිට UAHවෙත ₴ 131.0136 1AXS සිට VESවෙත Bs 290.72 1AXS සිට PKRවෙත Rs 887.8652 1AXS සිට KZTවෙත ₸ 1,613.0536 1AXS සිට THBවෙත ฿ 105.1964 1AXS සිට TWDවෙත NT$ 95.274 1AXS සිට AEDවෙත د.إ 11.5972 1AXS සිට CHFවෙත Fr 2.6228 1AXS සිට HKDවෙත HK$ 24.648 1AXS සිට MADවෙත .د.م 29.4828 1AXS සිට MXNවෙත $ 61.2724

Axie Infinity සම්පත්

Axie Infinity පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Axie Infinity පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Axie Infinity (AXS) හි මිල කීයද? Axie Infinity (AXS)හි සජීවී මිල 3.16 USD වේ. Axie Infinity (AXS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Axie Infinity හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 510.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AXSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 3.16 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Axie Infinity (AXS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Axie Infinity (AXS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 161.39M USD වේ. Axie Infinity (AXS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Axie Infinity (AXS) හි ඉහළම මිල 165.523 USD වේ. Axie Infinity (AXS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Axie Infinity (AXS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.78M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

