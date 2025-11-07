හුවමාරුවDEX+
සජීවී TOWNS සඳහා අද මිල 0.009659 USD කි. TOWNS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TOWNS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TOWNS ගැන වැඩි විස්තර

TOWNS මිල තොරතුරු

TOWNS යනු කුමක්ද

TOWNS ධවල පත්‍රිකාව

TOWNS නිල වෙබ් අඩවිය

TOWNS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TOWNS මිල පුරෝකථනය

TOWNS ඉතිහාසය

TOWNS මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TOWNS-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TOWNS තත්කාල ගනුදෙනු

TOWNS USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

TOWNS ලාංඡනය

TOWNS මිල(TOWNS)

1 TOWNS සිට USD සජීවී මිල:

$0.009677
$0.009677
+6.66%1D
USD
TOWNS (TOWNS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:25 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.008939
$ 0.008939
පැය 24 පහළ
$ 0.009738
$ 0.009738
24H ඉහළ

$ 0.008939
$ 0.008939

$ 0.009738
$ 0.009738

$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468

+1.18%

+6.66%

-8.88%

-8.88%

TOWNS (TOWNS) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.009659. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.008939 ක අවම අගයක් සහ $ 0.009738 ක උපරිම අගයක් අතර TOWNS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TOWNSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.08393456874511798 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00247547300739468 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TOWNS පසුගිය පැය තුල, +1.18% කින්, පැය 24 තුල, +6.66% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

TOWNS (TOWNS) වෙළඳපල තොරතුරු

No.800

$ 20.37M
$ 20.37M

$ 235.63K
$ 235.63K

$ 148.05M
$ 148.05M

2.11B
2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333

13.76%

BSC

TOWNS හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 20.37M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 235.63K වේ. මුළු සැපයුම 2.11B සමඟින් TOWNS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10128333333 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 148.05M කි.

TOWNS (TOWNS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා TOWNSහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00060425+6.66%
දින 30 යි$ -0.008511-46.85%
දින 60 යි$ -0.018271-65.42%
දින 90 යි$ -0.022931-70.37%
TOWNS අද මිල වෙනස

අද, TOWNS එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00060425 (+6.66%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

TOWNS දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.008511 (-46.85%) කින් ඉහළ ගියේය.

TOWNS දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TOWNS එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.018271 (-65.42%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

TOWNS දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.022931 (-70.37%), කින් චලනය විය.

TOWNS (TOWNS) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් TOWNS මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

TOWNS (TOWNS) යනු කුමක්ද

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

MEXC වෙතින් TOWNS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TOWNS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TOWNS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TOWNS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TOWNS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TOWNS මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TOWNS (TOWNS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TOWNS (TOWNS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TOWNS සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් TOWNS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TOWNS (TOWNS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TOWNSTOWNS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TOWNS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

TOWNS (TOWNS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TOWNS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TOWNS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TOWNS සම්පත්

TOWNS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල TOWNS වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TOWNS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

TOWNS (TOWNS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TOWNS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.009659 USD වේ.
TOWNS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TOWNS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.009659 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
TOWNS හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TOWNS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 20.37M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TOWNS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TOWNS හි සංසරණ සැපයුම 2.11B USD වේ.
TOWNS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.08393456874511798 USD ක ATH මිලක් TOWNS අත්කර ගති.
TOWNS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00247547300739468 USD ක ATL මිලක් TOWNS අත්කර ගති.
TOWNS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TOWNS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 235.63K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TOWNS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TOWNS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TOWNS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:25 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

