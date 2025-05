Renzo (REZ) යනු කුමක්ද

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

MEXC වෙතින් Renzo ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Renzo ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට REZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Renzo ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Renzo මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Renzo මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Renzo,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. REZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Renzoමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Renzo මිල ඉතිහාසය

REZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් REZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Renzo මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Renzo (REZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Renzo මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Renzo MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

REZ දේශීය මුදල් වෙත

1REZ සිට VNDවෙත ₫ 389.48679 1REZ සිට AUDවෙත A$ 0.0235445 1REZ සිට GBPවෙත £ 0.0113925 1REZ සිට EURවෙත € 0.0135191 1REZ සිට USDවෙත $ 0.01519 1REZ සිට MYRවෙත RM 0.0650132 1REZ සිට TRYවෙත ₺ 0.5884606 1REZ සිට JPYවෙත ¥ 2.2128792 1REZ සිට RUBවෙත ₽ 1.2208203 1REZ සිට INRවෙත ₹ 1.2992007 1REZ සිට IDRවෙත Rp 249.0163536 1REZ සිට KRWවෙත ₩ 21.185493 1REZ සිට PHPවෙත ₱ 0.847602 1REZ සිට EGPවෙත £E. 0.7645127 1REZ සිට BRLවෙත R$ 0.0855197 1REZ සිට CADවෙත C$ 0.0211141 1REZ සිට BDTවෙත ৳ 1.8420913 1REZ සිට NGNවෙත ₦ 24.304 1REZ සිට UAHවෙත ₴ 0.6297774 1REZ සිට VESවෙත Bs 1.39748 1REZ සිට PKRවෙත Rs 4.2679343 1REZ සිට KZTවෙත ₸ 7.7538874 1REZ සිට THBවෙත ฿ 0.5067384 1REZ සිට TWDවෙත NT$ 0.4581304 1REZ සිට AEDවෙත د.إ 0.0557473 1REZ සිට CHFවෙත Fr 0.0126077 1REZ සිට HKDවෙත HK$ 0.118482 1REZ සිට MADවෙත .د.م 0.1417227 1REZ සිට MXNවෙත $ 0.2942303

Renzo සම්පත්

Renzo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Renzo පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Renzo (REZ) හි මිල කීයද? Renzo (REZ)හි සජීවී මිල 0.01519 USD වේ. Renzo (REZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Renzo හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 42.63M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ REZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01519 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Renzo (REZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Renzo (REZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.81B USD වේ. Renzo (REZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Renzo (REZ) හි ඉහළම මිල 0.29 USD වේ. Renzo (REZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Renzo (REZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.43M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.