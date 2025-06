TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

නමTIA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.56

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0004%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)11.93%

සංසරණ සැපයුම655,548,194.239058

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,125,377,753.424285

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ20.911430884832413,2024-02-10

අඩුම මිල2.028107599495091,2023-10-31

පොදු බ්ලොක්චේන්CELESTIA

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.