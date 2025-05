Swell Network (SWELL) යනු කුමක්ද

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

MEXC වෙතින් Swell Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Swell Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SWELL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Swell Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Swell Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Swell Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Swell Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SWELL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swell Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Swell Network මිල ඉතිහාසය

SWELLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SWELLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swell Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Swell Network (SWELL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Swell Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Swell Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SWELL දේශීය මුදල් වෙත

1SWELL සිට VNDවෙත ₫ 292.05099 1SWELL සිට AUDවෙත A$ 0.0176545 1SWELL සිට GBPවෙත £ 0.0085425 1SWELL සිට EURවෙත € 0.0101371 1SWELL සිට USDවෙත $ 0.01139 1SWELL සිට MYRවෙත RM 0.0487492 1SWELL සිට TRYවෙත ₺ 0.4412486 1SWELL සිට JPYවෙත ¥ 1.6600925 1SWELL සිට RUBවෙත ₽ 0.9151865 1SWELL සිට INRවෙත ₹ 0.9743006 1SWELL සිට IDRවෙත Rp 189.8332574 1SWELL සිට KRWවෙත ₩ 15.9077296 1SWELL සිට PHPවෙත ₱ 0.6354481 1SWELL සිට EGPවෙත £E. 0.5715502 1SWELL සිට BRLවෙත R$ 0.0641257 1SWELL සිට CADවෙත C$ 0.0158321 1SWELL සිට BDTවෙත ৳ 1.3812653 1SWELL සිට NGNවෙත ₦ 18.224 1SWELL සිට UAHවෙත ₴ 0.4722294 1SWELL සිට VESවෙත Bs 1.04788 1SWELL සිට PKRවෙත Rs 3.2002483 1SWELL සිට KZTවෙත ₸ 5.8141394 1SWELL සිට THBවෙත ฿ 0.3800843 1SWELL සිට TWDවෙත NT$ 0.3436363 1SWELL සිට AEDවෙත د.إ 0.0418013 1SWELL සිට CHFවෙත Fr 0.0094537 1SWELL සිට HKDවෙත HK$ 0.088842 1SWELL සිට MADවෙත .د.م 0.1062687 1SWELL සිට MXNවෙත $ 0.2207382

Swell Network සම්පත්

Swell Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Swell Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Swell Network (SWELL) හි මිල කීයද? Swell Network (SWELL)හි සජීවී මිල 0.01139 USD වේ. Swell Network (SWELL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Swell Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 25.18M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SWELLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01139 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Swell Network (SWELL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Swell Network (SWELL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.21B USD වේ. Swell Network (SWELL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Swell Network (SWELL) හි ඉහළම මිල 0.07048 USD වේ. Swell Network (SWELL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Swell Network (SWELL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 145.47K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.