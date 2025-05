AVA (AVA) යනු කුමක්ද

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

MEXC වෙතින් AVA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AVA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AVA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AVA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AVA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AVA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AVAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AVA මිල ඉතිහාසය

AVAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AVA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AVA (AVA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AVA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AVA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1AVA සිට VNDවෙත ₫ 16,966.6497 1AVA සිට AUDවෙත A$ 1.025635 1AVA සිට GBPවෙත £ 0.496275 1AVA සිට EURවෙත € 0.588913 1AVA සිට USDවෙත $ 0.6617 1AVA සිට MYRවෙත RM 2.832076 1AVA සිට TRYවෙත ₺ 25.614407 1AVA සිට JPYවෙත ¥ 96.54203 1AVA සිට RUBවෙත ₽ 53.233765 1AVA සිට INRවෙත ₹ 56.648137 1AVA සිට IDRවෙත Rp 10,847.539248 1AVA සිට KRWවෙත ₩ 924.156688 1AVA සිට PHPවෙත ₱ 36.869924 1AVA සිට EGPවෙත £E. 33.171021 1AVA සිට BRLවෙත R$ 3.731988 1AVA සිට CADවෙත C$ 0.919763 1AVA සිට BDTවෙත ৳ 80.244359 1AVA සිට NGNවෙත ₦ 1,058.72 1AVA සිට UAHවෙත ₴ 27.434082 1AVA සිට VESවෙත Bs 60.8764 1AVA සිට PKRවෙත Rs 185.917849 1AVA සිට KZTවෙත ₸ 337.771382 1AVA සිට THBවෙත ฿ 22.054461 1AVA සිට TWDවෙත NT$ 19.956872 1AVA සිට AEDවෙත د.إ 2.428439 1AVA සිට CHFවෙත Fr 0.549211 1AVA සිට HKDවෙත HK$ 5.16126 1AVA සිට MADවෙත .د.م 6.173661 1AVA සිට MXNවෙත $ 12.830363

AVA සම්පත්

AVA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AVA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AVA (AVA) හි මිල කීයද? AVA (AVA)හි සජීවී මිල 0.6617 USD වේ. AVA (AVA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AVA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 45.55M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.6617 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AVA (AVA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AVA (AVA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 68.83M USD වේ. AVA (AVA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AVA (AVA) හි ඉහළම මිල 6.464807 USD වේ. AVA (AVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AVA (AVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 356.97K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

