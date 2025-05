SongbirdFinanceToken (SFIN) යනු කුමක්ද

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

MEXC වෙතින් SongbirdFinanceToken ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SongbirdFinanceToken ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SFIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SongbirdFinanceToken ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SongbirdFinanceToken මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SongbirdFinanceToken මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SongbirdFinanceToken,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SFIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SongbirdFinanceTokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SongbirdFinanceToken මිල ඉතිහාසය

SFINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SFINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SongbirdFinanceToken මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SongbirdFinanceToken (SFIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SongbirdFinanceToken මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SongbirdFinanceToken MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SFIN දේශීය මුදල් වෙත

1SFIN සිට VNDවෙත ₫ 11,089,732.5 1SFIN සිට AUDවෙත A$ 670.375 1SFIN සිට GBPවෙත £ 324.375 1SFIN සිට EURවෙත € 384.925 1SFIN සිට USDවෙත $ 432.5 1SFIN සිට MYRවෙත RM 1,851.1 1SFIN සිට TRYවෙත ₺ 16,755.05 1SFIN සිට JPYවෙත ¥ 63,015.25 1SFIN සිට RUBවෙත ₽ 34,785.975 1SFIN සිට INRවෙත ₹ 37,000.375 1SFIN සිට IDRවෙත Rp 7,208,330.45 1SFIN සිට KRWවෙත ₩ 604,046.8 1SFIN සිට PHPවෙත ₱ 24,159.45 1SFIN සිට EGPවෙත £E. 21,737.45 1SFIN සිට BRLවෙත R$ 2,434.975 1SFIN සිට CADවෙත C$ 601.175 1SFIN සිට BDTවෙත ৳ 52,449.275 1SFIN සිට NGNවෙත ₦ 692,000 1SFIN සිට UAHවෙත ₴ 17,931.45 1SFIN සිට VESවෙත Bs 39,790 1SFIN සිට PKRවෙත Rs 121,519.525 1SFIN සිට KZTවෙත ₸ 220,773.95 1SFIN සිට THBවෙත ฿ 14,428.2 1SFIN සිට TWDවෙත NT$ 13,044.2 1SFIN සිට AEDවෙත د.إ 1,587.275 1SFIN සිට CHFවෙත Fr 358.975 1SFIN සිට HKDවෙත HK$ 3,373.5 1SFIN සිට MADවෙත .د.م 4,035.225 1SFIN සිට MXNවෙත $ 8,381.85

SongbirdFinanceToken සම්පත්

SongbirdFinanceToken පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SongbirdFinanceToken පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SongbirdFinanceToken (SFIN) හි මිල කීයද? SongbirdFinanceToken (SFIN)හි සජීවී මිල 432.5 USD වේ. SongbirdFinanceToken (SFIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SongbirdFinanceToken හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SFINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 432.5 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SongbirdFinanceToken (SFIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SongbirdFinanceToken (SFIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SongbirdFinanceToken (SFIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SongbirdFinanceToken (SFIN) හි ඉහළම මිල 90,732.01 USD වේ. SongbirdFinanceToken (SFIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SongbirdFinanceToken (SFIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 31.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.