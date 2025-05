Portuma (PORTUMA) යනු කුමක්ද

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

MEXC වෙතින් Portuma ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Portuma ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PORTUMA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Portuma ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Portuma මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Portuma මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Portuma,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PORTUMA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Portumaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Portuma මිල ඉතිහාසය

PORTUMAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PORTUMAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Portuma මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Portuma (PORTUMA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Portuma මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Portuma MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PORTUMA දේශීය මුදල් වෙත

1PORTUMA සිට VNDවෙත ₫ 2.4230745 1PORTUMA සිට AUDවෙත A$ 0.000146475 1PORTUMA සිට GBPවෙත £ 0.000070875 1PORTUMA සිට EURවෙත € 0.000084105 1PORTUMA සිට USDවෙත $ 0.0000945 1PORTUMA සිට MYRවෙත RM 0.00040446 1PORTUMA සිට TRYවෙත ₺ 0.00366093 1PORTUMA සිට JPYවෙත ¥ 0.01375731 1PORTUMA සිට RUBවෙත ₽ 0.007594965 1PORTUMA සිට INRවෙත ₹ 0.0080892 1PORTUMA සිට IDRවෙත Rp 1.54918008 1PORTUMA සිට KRWවෙත ₩ 0.13143249 1PORTUMA සිට PHPවෙත ₱ 0.005270265 1PORTUMA සිට EGPවෙත £E. 0.00476469 1PORTUMA සිට BRLවෙත R$ 0.000532035 1PORTUMA සිට CADවෙත C$ 0.000131355 1PORTUMA සිට BDTවෙත ৳ 0.011460015 1PORTUMA සිට NGNවෙත ₦ 0.1512 1PORTUMA සිට UAHවෙත ₴ 0.00391797 1PORTUMA සිට VESවෙත Bs 0.008694 1PORTUMA සිට PKRවෙත Rs 0.026551665 1PORTUMA සිට KZTවෙත ₸ 0.04823847 1PORTUMA සිට THBවෙත ฿ 0.003151575 1PORTUMA සිට TWDවෙත NT$ 0.00284634 1PORTUMA සිට AEDවෙත د.إ 0.000346815 1PORTUMA සිට CHFවෙත Fr 0.000078435 1PORTUMA සිට HKDවෙත HK$ 0.0007371 1PORTUMA සිට MADවෙත .د.م 0.000881685 1PORTUMA සිට MXNවෙත $ 0.001830465

Portuma සම්පත්

Portuma පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Portuma පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Portuma (PORTUMA) හි මිල කීයද? Portuma (PORTUMA)හි සජීවී මිල 0.0000945 USD වේ. Portuma (PORTUMA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Portuma හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 357.66K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PORTUMAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000945 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Portuma (PORTUMA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Portuma (PORTUMA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.78B USD වේ. Portuma (PORTUMA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Portuma (PORTUMA) හි ඉහළම මිල 0.0016 USD වේ. Portuma (PORTUMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Portuma (PORTUMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 14.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.