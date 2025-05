Portal (PORTAL) යනු කුමක්ද

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

MEXC වෙතින් Portal ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Portal ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PORTAL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Portal ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Portal මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Portal මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Portal,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PORTAL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Portalමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Portal මිල ඉතිහාසය

PORTALහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PORTALහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Portal මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Portal (PORTAL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Portal මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Portal MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PORTAL දේශීය මුදල් වෙත

1PORTAL සිට VNDවෙත ₫ 1,429.48575 1PORTAL සිට AUDවෙත A$ 0.08697 1PORTAL සිට GBPවෙත £ 0.0418125 1PORTAL සිට EURවෙත € 0.0496175 1PORTAL සිට USDවෙත $ 0.05575 1PORTAL සිට MYRවෙත RM 0.23861 1PORTAL සිට TRYවෙත ₺ 2.1569675 1PORTAL සිට JPYවෙත ¥ 8.1300225 1PORTAL සිට RUBවෙත ₽ 4.4839725 1PORTAL සිට INRවෙත ₹ 4.7638375 1PORTAL සිට IDRවෙත Rp 913.93428 1PORTAL සිට KRWවෙත ₩ 77.86268 1PORTAL සිට PHPවෙත ₱ 3.105275 1PORTAL සිට EGPවෙත £E. 2.79642 1PORTAL සිට BRLවෙත R$ 0.313315 1PORTAL සිට CADවෙත C$ 0.0774925 1PORTAL සිට BDTවෙත ৳ 6.778085 1PORTAL සිට NGNවෙත ₦ 89.2 1PORTAL සිට UAHවෙත ₴ 2.313625 1PORTAL සිට VESවෙත Bs 5.129 1PORTAL සිට PKRවෙත Rs 15.71258 1PORTAL සිට KZTවෙත ₸ 28.487135 1PORTAL සිට THBවෙත ฿ 1.8525725 1PORTAL සිට TWDවෙත NT$ 1.68142 1PORTAL සිට AEDවෙත د.إ 0.2046025 1PORTAL සිට CHFවෙත Fr 0.0462725 1PORTAL සිට HKDවෙත HK$ 0.43485 1PORTAL සිට MADවෙත .د.م 0.5179175 1PORTAL සිට MXNවෙත $ 1.0809925

Portal සම්පත්

Portal පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Portal පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Portal (PORTAL) හි මිල කීයද? Portal (PORTAL)හි සජීවී මිල 0.05575 USD වේ. Portal (PORTAL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Portal හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 29.08M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PORTALහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05575 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Portal (PORTAL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Portal (PORTAL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 521.63M USD වේ. Portal (PORTAL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Portal (PORTAL) හි ඉහළම මිල 5 USD වේ. Portal (PORTAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Portal (PORTAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.66M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

