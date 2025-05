Paladeum (PLB) යනු කුමක්ද

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

MEXC වෙතින් Paladeum ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Paladeum ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PLB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Paladeum ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Paladeum මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Paladeum මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Paladeum,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PLB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Paladeumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Paladeum මිල ඉතිහාසය

PLBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PLBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Paladeum මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Paladeum (PLB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Paladeum මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Paladeum MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PLB දේශීය මුදල් වෙත

1PLB සිට VNDවෙත ₫ 25,558.9488 1PLB සිට AUDවෙත A$ 1.555008 1PLB සිට GBPවෙත £ 0.7476 1PLB සිට EURවෙත € 0.887152 1PLB සිට USDවෙත $ 0.9968 1PLB සිට MYRවෙත RM 4.266304 1PLB සිට TRYවෙත ₺ 38.556224 1PLB සිට JPYවෙත ¥ 145.343408 1PLB සිට RUBවෙත ₽ 80.172624 1PLB සිට INRවෙත ₹ 85.186528 1PLB සිට IDRවෙත Rp 16,340.980992 1PLB සිට KRWවෙත ₩ 1,390.23696 1PLB සිට PHPවෙත ₱ 55.511792 1PLB සිට EGPවෙත £E. 49.98952 1PLB සිට BRLවෙත R$ 5.602016 1PLB සිට CADවෙත C$ 1.385552 1PLB සිට BDTවෙත ৳ 121.190944 1PLB සිට NGNවෙත ₦ 1,594.88 1PLB සිට UAHවෙත ₴ 41.3672 1PLB සිට VESවෙත Bs 91.7056 1PLB සිට PKRවෙත Rs 280.938112 1PLB සිට KZTවෙත ₸ 509.344864 1PLB සිට THBවෙත ฿ 33.113696 1PLB සිට TWDවෙත NT$ 30.073456 1PLB සිට AEDවෙත د.إ 3.658256 1PLB සිට CHFවෙත Fr 0.827344 1PLB සිට HKDවෙත HK$ 7.77504 1PLB සිට MADවෙත .د.م 9.260272 1PLB සිට MXNවෙත $ 19.317984

Paladeum සම්පත්

Paladeum පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Paladeum පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Paladeum (PLB) හි මිල කීයද? Paladeum (PLB)හි සජීවී මිල 0.9968 USD වේ. Paladeum (PLB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Paladeum හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PLBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.9968 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Paladeum (PLB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Paladeum (PLB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Paladeum (PLB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Paladeum (PLB) හි ඉහළම මිල 6.5 USD වේ. Paladeum (PLB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Paladeum (PLB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 176.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

