PinLink (PIN) යනු කුමක්ද

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

PinLink මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PinLink,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PinLinkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PinLink මිල ඉතිහාසය

PINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PinLink මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PinLink (PIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PIN දේශීය මුදල් වෙත

1PIN සිට VNDවෙත ₫ 21,353.8248 1PIN සිට AUDවෙත A$ 1.299168 1PIN සිට GBPවෙත £ 0.6246 1PIN සිට EURවෙත € 0.741192 1PIN සිට USDවෙත $ 0.8328 1PIN සිට MYRවෙත RM 3.564384 1PIN සිට TRYවෙත ₺ 32.221032 1PIN සිට JPYවෙත ¥ 121.3806 1PIN සිට RUBවෙත ₽ 66.99876 1PIN සිට INRවෙත ₹ 71.179416 1PIN සිට IDRවෙත Rp 13,652.456832 1PIN සිට KRWවෙත ₩ 1,161.50616 1PIN සිට PHPවෙත ₱ 46.378632 1PIN සිට EGPවෙත £E. 41.773248 1PIN සිට BRLවෙත R$ 4.672008 1PIN සිට CADවෙත C$ 1.157592 1PIN සිට BDTවෙත ৳ 101.251824 1PIN සිට NGNවෙත ₦ 1,332.48 1PIN සිට UAHවෙත ₴ 34.5612 1PIN සිට VESවෙත Bs 76.6176 1PIN සිට PKRවෙත Rs 234.716352 1PIN සිට KZTවෙත ₸ 425.544144 1PIN සිට THBවෙත ฿ 27.657288 1PIN සිට TWDවෙත NT$ 25.117248 1PIN සිට AEDවෙත د.إ 3.056376 1PIN සිට CHFවෙත Fr 0.691224 1PIN සිට HKDවෙත HK$ 6.49584 1PIN සිට MADවෙත .د.م 7.736712 1PIN සිට MXNවෙත $ 16.131336

PinLink සම්පත්

PinLink පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PinLink පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PinLink (PIN) හි මිල කීයද? PinLink (PIN)හි සජීවී මිල 0.8328 USD වේ. PinLink (PIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PinLink හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 73.46M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.8328 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PinLink (PIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PinLink (PIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 88.21M USD වේ. PinLink (PIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PinLink (PIN) හි ඉහළම මිල 3.002 USD වේ. PinLink (PIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PinLink (PIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 280.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

