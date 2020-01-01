Phoenix Global (PHB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, Phoenix GlobalPHB හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

Phoenix Global (PHB) තොරතුරු

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.phoenix.global/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Phoenix Global (PHB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Phoenix Global (PHB) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 29.40M
$ 29.40M$ 29.40M
මුළු සැපයුම:
$ 58.96M
$ 58.96M$ 58.96M
සංසරණ සැපයුම:
$ 58.96M
$ 58.96M$ 58.96M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 31.91M
$ 31.91M$ 31.91M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 4.1358
$ 4.1358$ 4.1358
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.06654096148398123
$ 0.06654096148398123$ 0.06654096148398123
වත්මන් මිල:
$ 0.4986
$ 0.4986$ 0.4986

Phoenix Global (PHB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Phoenix GlobalPHB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම PHB ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු PHB ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට PHB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, PHB ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.