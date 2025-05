Mocaverse (MOCA) යනු කුමක්ද

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

MEXC වෙතින් Mocaverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mocaverse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MOCA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mocaverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mocaverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mocaverse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Mocaverse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MOCA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mocaverseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Mocaverse මිල ඉතිහාසය

MOCAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MOCAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mocaverse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Mocaverse (MOCA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mocaverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mocaverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MOCA දේශීය මුදල් වෙත

1MOCA සිට VNDවෙත ₫ 2,551.02309 1MOCA සිට AUDවෙත A$ 0.1552044 1MOCA සිට GBPවෙත £ 0.0746175 1MOCA සිට EURවෙත € 0.0885461 1MOCA සිට USDවෙත $ 0.09949 1MOCA සිට MYRවෙත RM 0.4258172 1MOCA සිට TRYවෙත ₺ 3.8472783 1MOCA සිට JPYවෙත ¥ 14.5364839 1MOCA සිට RUBවෙත ₽ 8.008945 1MOCA සිට INRවෙත ₹ 8.5093797 1MOCA සිට IDRවෙත Rp 1,630.9833456 1MOCA සිට KRWවෙත ₩ 139.146714 1MOCA සිට PHPවෙත ₱ 5.5485573 1MOCA සිට EGPවෙත £E. 4.9854439 1MOCA සිට BRLවෙත R$ 0.5591338 1MOCA සිට CADවෙත C$ 0.1382911 1MOCA සිට BDTවෙත ৳ 12.0959942 1MOCA සිට NGNවෙත ₦ 159.184 1MOCA සිට UAHවෙත ₴ 4.128835 1MOCA සිට VESවෙත Bs 9.15308 1MOCA සිට PKRවෙත Rs 28.0402616 1MOCA සිට KZTවෙත ₸ 50.8374002 1MOCA සිට THBවෙත ฿ 3.3150068 1MOCA සිට TWDවෙත NT$ 3.0016133 1MOCA සිට AEDවෙත د.إ 0.3651283 1MOCA සිට CHFවෙත Fr 0.0825767 1MOCA සිට HKDවෙත HK$ 0.776022 1MOCA සිට MADවෙත .د.م 0.9242621 1MOCA සිට MXNවෙත $ 1.9261264

Mocaverse සම්පත්

Mocaverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mocaverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Mocaverse (MOCA) හි මිල කීයද? Mocaverse (MOCA)හි සජීවී මිල 0.09949 USD වේ. Mocaverse (MOCA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Mocaverse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 266.32M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MOCAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09949 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Mocaverse (MOCA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Mocaverse (MOCA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.68B USD වේ. Mocaverse (MOCA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Mocaverse (MOCA) හි ඉහළම මිල 0.48868 USD වේ. Mocaverse (MOCA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Mocaverse (MOCA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 113.54K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.